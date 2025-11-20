Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết.

Dự họp tại điểm cầu văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng ngập sâu trên diện rộng. Lũ trên các sông chính vượt mức lịch sử, gây chia cắt hơn 100 xã, phường.

Chiều tối 18-11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã đến hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C, xã Nam Khánh Vĩnh). Ảnh: TPO

Thiệt hại ban đầu rất nghiêm trọng với 39 người chết và mất tích; hơn 52.000 nhà bị ngập, 146 nhà hư hỏng; 13.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hơn 30.000 gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Gần 1,1 triệu khách hàng bị mất điện, đến nay còn hơn 553.000 khách hàng chưa được khôi phục. Giao thông nhiều nơi tê liệt với 30 vị trí quốc lộ bị ngập, sạt lở.

Tại tỉnh Gia Lai, tính đến 10 giờ sáng nay, mưa lũ làm chết 3 người, 19.200 nhà bị ngập, cô lập. Tỉnh đã sơ tán 7.490 hộ với 28.100 khẩu đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã huy động tổng lực các nguồn lực để ứng phó, cứu dân, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra.

Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, mực nước tại các sông đang dao động ở mức cao, Gia Lai đang tiếp tục huy động các lực lượng để hỗ trợ người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp báo cáo thiệt hại và đề xuất những kiến nghị với Chính phủ. Ảnh: Dũng Nhân

Trước mắt chủ động sử dụng ngân sách dự phòng địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, tuyệt đối không để bà con không có chỗ ở, bị đói, khát.

Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh sau mưa lũ. Bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho nhân dân và khôi phục hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

Tại cuộc họp, các địa phương cũng kiến nghị Trung ương bố trí thêm lực lượng, phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực còn bị cô lập; đồng thời tăng cường nguồn lương thực, nước sạch và thuốc men để bảo đảm an toàn cho người dân trong những ngày mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu bằng mọi giá phải tiếp cận và cứu dân, không để người dân rơi vào cảnh đói, khát, rét giữa lúc mưa lũ đang diễn biến đặc biệt phức tạp. Phải đặt tính mạng người dân lên trên hết và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị dồn toàn bộ nhân lực, phương tiện, huy động tối đa lực lượng vũ trang để tổ chức ứng cứu và sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ phải được triển khai liên tục, không gián đoạn, đặc biệt tại những khu vực đang bị chia cắt.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo khắc phục nhanh các sự cố viễn thông, khôi phục liên lạc tại các khu vực bị cô lập, bảo đảm thông tin thông suốt phục vụ chỉ huy cứu nạn.

Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp địa phương khắc phục các tuyến giao thông huyết mạch, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát quy trình vận hành hồ chứa, đánh giá an toàn công trình; việc xả lũ phải tránh gây tổn thất về người ở hạ du. Bộ Y tế kích hoạt các phương án hỗ trợ địa phương về thiết bị, thuốc men; đồng thời triển khai biện pháp xử lý môi trường sau lũ, phòng ngừa dịch bệnh bùng phát.

Bộ Giáo dục và Đào tạo theo dõi sát tình hình và chỉ cho học sinh trở lại trường khi khu vực bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chậm trễ, tập trung toàn lực để bảo vệ dân, khẩn trương khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống cho người dân vùng lũ.

Trước mắt, Chính phủ đã cấp hỗ trợ bước đầu về lương thực, giúp người dân ổn định tạm thời trong những ngày bị chia cắt. Các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để kịp thời kiến nghị Trung ương tiếp tục cấp bổ sung lương thực cho bà con, nhất là những vùng còn ngập sâu, nguy cơ thiếu đói kéo dài.