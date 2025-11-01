Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung về công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, dự báo và đáp ứng dịch bệnh. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm lưu hành có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Sởi, Cúm mùa, Covid-19, Dại và các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi.

Đối với các trung tâm Y tế, tăng cường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong việc điều tra, xác minh ca bệnh/ổ dịch, nắm bắt tình hình để có phương án xử lý kịp thời, triệt để. Các đơn vị rà soát, củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên của các đội đáp ứng nhanh, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, vật tư để xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện.

z6943052865675-c7fc3f759ac1b5119567e5f0219665e4.jpg
Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường công tác tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, tập trung đẩy mạnh công tác Tiêm chủng mở rộng, rà soát đối tượng, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu về tỷ lệ tiêm chủng đã đề ra.

Đối với các địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt tiêm vét, tiêm bù. Tăng cường các đội tiêm chủng lưu động để đảm bảo mọi đối tượng được tiếp cận vắc-xin đầy đủ, đúng lịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các trung tâm Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em tại trạm Y tế. Hướng dẫn các trạm Y tế quản lý và giám sát chặt chẽ, hạn chế tối đa các trường hợp sinh con tại nhà. Phân công cán bộ y tế xã, y tế thôn, bản thực hiện theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em sau sinh để phòng ngừa kịp thời các tai biến sản khoa và các bệnh tật nguy hiểm ở trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh phòng-chống bệnh không lây nhiễm, y tế học đường và sức khỏe môi trường; triển khai các hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng như tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư...

Tăng cường công tác y tế học đường như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe học sinh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú; giám sát các điều kiện vệ sinh môi trường, nước sạch trong trường học. Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác phòng- chống ngộ độc thực phẩm, giám sát chất lượng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại cộng đồng.

Đối với các Chương trình mục tiêu Y tế -Dân số và Chương trình mục tiêu quốc gia, các đơn vị chủ động rà soát tiến độ thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các hợp phần y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn kinh phí đã được phân bổ, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động, đảm bảo hoàn thành đúng và vượt các chỉ tiêu được giao trong năm.

