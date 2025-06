Ngành Y tế hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện

Đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh đã triển khai tốt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Văn Đồng-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh-cho biết: Nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát và đẩy lùi, từng bước khống chế các bệnh xã hội và dịch bệnh nguy hiểm như: sốt rét, sốt xuất huyết...

Các bệnh truyền nhiễm như tả, dịch hạch, viêm não mô cầu, liệt mềm... nhiều năm liền không có trường hợp mắc. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2023 xuất hiện dịch Covid-19 và tại địa bàn tỉnh xảy ra 2 đợt dịch, công tác điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, quản lý các khu cách ly... đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống.

Nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai áp dụng kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ở mức cao. Các chiến dịch tiêm bổ sung, uống bổ sung vắc xin đều đạt trên 95%. Công tác phòng-chống suy dinh dưỡng ở trẻ em được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, từng bước cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em, thanh-thiếu niên và phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ.

“Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai đến tận cơ sở, đảm bảo tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được khám 4 lần trở lên trong 3 kỳ thai nghén tăng từ 53,67% (năm 2020) lên 62,83% (năm 2024); riêng 3 tháng đầu năm 2025 đạt 59,01%.

Qua công tác tuyên truyền, thói quen sinh đẻ tại nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng giảm đáng kể, góp phần giảm tử vong mẹ có liên quan đến thai sản từ 8 trường hợp năm 2020 xuống còn 4 trường hợp năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025 không có trường hợp tử vong. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm tăng từng năm, từ 69,42% (năm 2020) lên 76,85% (năm 2024) và 3 tháng đầu năm 2025 tăng lên 80,02%”-ông Đồng thông tin.

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Cùng với công tác phòng-chống dịch, công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được nâng cao ngay từ cơ sở. Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 209/218 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (đạt 95,8%, vượt 0,8% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao).

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Gia Lai đã triển khai tốt các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được kiểm soát và đẩy lùi. Ảnh: Như Nguyện

Nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị như: tim mạch can thiệp, ung bướu, phẫu thuật thay khớp háng, nội soi gây mê…; ứng dụng các thành tựu khoa học, chuyển đổi số trong khám-chữa bệnh, giải quyết tốt các bệnh hiểm nghèo, các bệnh nặng trước đây phải chuyển lên tuyến trên. Chất lượng chuyên môn không ngừng được cải thiện và nâng cao, cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Kế Toán-Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) nhấn mạnh: “Việc triển khai can thiệp tim mạch, điều trị tim mạch ngay tại tuyến tỉnh đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân người dân tộc thiểu số.

Trước khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai Khoa Tim mạch và Đơn vị Tim mạch can thiệp, bệnh nhân phải chuyển tuyến trên điều trị, có bệnh nhân không qua khỏi trong quá trình chuyển viện cấp cứu hoặc có bệnh nhân chuyển tuyến nhưng do qua giờ vàng cấp cứu trong nhồi máu cơ tim dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe. Ngoài ra, việc chuyển tuyến trên cũng gây ra gánh nặng vì chi phí điều trị cao hơn so với được điều trị tại tỉnh”.

Riêng đối với lĩnh vực nhi khoa, ngoài việc nuôi sống nhiều trẻ sinh non tháng, cực nhẹ cân, nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho biết: Một số kỹ thuật đang được triển khai tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc như: lọc máu liên tục, đo huyết áp động mạch xâm lấn, thở máy…

Khoa Sơ sinh đã thực hiện tốt kỹ thuật bơm Surfactan vào phổi cho trẻ sinh non, đặt đường truyền từ ngoại biên vào trung tâm (PICC) để nuôi ăn tĩnh mạch lâu dài, thay máu đồng thể tích ở trẻ vàng da nặng, thở máy rung tần số cao…

Ngoài hệ thống y tế công lập, các bệnh viện tư nhân cũng đã giúp người dân có thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng. Bà Trần Thị Lương (thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) chia sẻ: “Nhờ có thêm nhiều bệnh viện tư nhân nên chúng tôi có thể lựa chọn đơn vị thăm khám sức khỏe theo nhu cầu”.

Trong những năm tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh bằng nhiều biện pháp gắn liền với thực hiện phương châm: “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng các kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời, phát triển mạng lưới y học cổ truyền, tăng cường kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong khám-chữa bệnh.

Triển khai công tác phòng-chống dịch chủ động, có biện pháp dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời không để dịch lớn xảy ra; củng cố hệ thống tiêm chủng mở rộng, phát triển dịch vụ tiêm phòng; triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế-dân số, chiến lược quốc gia phòng-chống HIV/AIDS.