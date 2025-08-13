Ký kết hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và du lịch an toàn

(GLO)-Chiều 12-8, tại phường Quy Nhơn, Bệnh viện Bình Định, Hiệp hội Du lịch Bình Định, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, Cảng Hàng không Phù Cát đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và du lịch an toàn.

Theo đó, Bệnh viện Bình Định là đối tác ủy quyền của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing để phối hợp thực hiện dịch vụ tập huấn sơ cấp cứu, tư vấn sức khỏe cho hành khách và người lao động của các đơn vị lưu trú (khách sạn, resort) trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham gia huấn luyện, diễn tập các phương án khẩn nguy sân bay, tham gia cấp cứu, điều trị nạn nhân và phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp tại Cảng Hàng không Phù Cát.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Bình Định, Hiệp hội Du lịch Bình Định, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Ảnh: M.H

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyên nghiệp hóa các quy trình vận hành và phản ứng khẩn nguy tại Cảng Hàng không Phù Cát, không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khi có sự cố xảy ra mà còn góp phần củng cố niềm tin của hành khách vào chất lượng dịch vụ tại sân bay.

Ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Bình Định và Cảng Hàng không Phù Cát về phối hợp huấn luyện, diễn tập các phương án khẩn nguy sân bay, cấp cứu, điều trị nạn nhân và phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp tại Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: M.H

Đồng thời, giúp đội ngũ y tế và nhân viên các khách sạn, resort trong tỉnh nâng cao năng lực trong phản ứng sơ cấp cứu, xử lý tình huống y tế nhanh chóng, hiệu quả, qua đó bảo vệ sức khỏe, củng cố niềm tin của du khách và nâng cao hình ảnh du lịch của tỉnh.

Tại lễ ký kết, các bên đã công bố ra mắt danh hiệu Delphinus - Chỉ dẫn Điểm đến An toàn. Đây là một chứng nhận nhằm ghi nhận và tôn vinh những khách sạn, resort đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sơ cấp cứu, khẳng định đơn vị đã hoàn thiện năng lực phản ứng y tế khẩn cấp trong lĩnh vực sơ cấp cứu, bao gồm: Có quy trình ứng phó khẩn cấp rõ ràng, đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ nhân viên; trang bị đầy đủ thiết bị y tế thiết yếu như máy khử rung tim tự động (AED), nhằm đảm bảo du khách được bảo vệ tối đa trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Chuyên gia chia sẻ về chuyên đề sơ cấp cứu nạn nhân là khách du lịch trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: M.H

Danh hiệu Delphinus được kỳ vọng sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh, giúp các DN du lịch thu hút thêm khách và củng cố hình ảnh Quy Nhơn, hình ảnh Gia Lai là điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.