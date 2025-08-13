Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Ký kết hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và du lịch an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 12-8, tại phường Quy Nhơn, Bệnh viện Bình Định, Hiệp hội Du lịch Bình Định, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, Cảng Hàng không Phù Cát đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và du lịch an toàn.

Theo đó, Bệnh viện Bình Định là đối tác ủy quyền của Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing để phối hợp thực hiện dịch vụ tập huấn sơ cấp cứu, tư vấn sức khỏe cho hành khách và người lao động của các đơn vị lưu trú (khách sạn, resort) trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham gia huấn luyện, diễn tập các phương án khẩn nguy sân bay, tham gia cấp cứu, điều trị nạn nhân và phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp tại Cảng Hàng không Phù Cát.

1.jpg
Ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Bình Định, Hiệp hội Du lịch Bình Định, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing. Ảnh: M.H

Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyên nghiệp hóa các quy trình vận hành và phản ứng khẩn nguy tại Cảng Hàng không Phù Cát, không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại khi có sự cố xảy ra mà còn góp phần củng cố niềm tin của hành khách vào chất lượng dịch vụ tại sân bay.

2.jpg
Ký kết hợp tác chiến lược giữa Bệnh viện Bình Định và Cảng Hàng không Phù Cát về phối hợp huấn luyện, diễn tập các phương án khẩn nguy sân bay, cấp cứu, điều trị nạn nhân và phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp tại Cảng Hàng không Phù Cát. Ảnh: M.H

Đồng thời, giúp đội ngũ y tế và nhân viên các khách sạn, resort trong tỉnh nâng cao năng lực trong phản ứng sơ cấp cứu, xử lý tình huống y tế nhanh chóng, hiệu quả, qua đó bảo vệ sức khỏe, củng cố niềm tin của du khách và nâng cao hình ảnh du lịch của tỉnh.

Tại lễ ký kết, các bên đã công bố ra mắt danh hiệu Delphinus - Chỉ dẫn Điểm đến An toàn. Đây là một chứng nhận nhằm ghi nhận và tôn vinh những khách sạn, resort đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về sơ cấp cứu, khẳng định đơn vị đã hoàn thiện năng lực phản ứng y tế khẩn cấp trong lĩnh vực sơ cấp cứu, bao gồm: Có quy trình ứng phó khẩn cấp rõ ràng, đào tạo bài bản kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu ngoại viện cho đội ngũ nhân viên; trang bị đầy đủ thiết bị y tế thiết yếu như máy khử rung tim tự động (AED), nhằm đảm bảo du khách được bảo vệ tối đa trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ.

4.jpg
Chuyên gia chia sẻ về chuyên đề sơ cấp cứu nạn nhân là khách du lịch trong tình huống khẩn cấp. Ảnh: M.H

Danh hiệu Delphinus được kỳ vọng sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh, giúp các DN du lịch thu hút thêm khách và củng cố hình ảnh Quy Nhơn, hình ảnh Gia Lai là điểm đến du lịch an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Xây dựng phường Quy Nhơn theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Thời sự trong nước

(GLO)-Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh phường Quy Nhơn cần tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 1-8, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã chủ trì phiên họp lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

null