Gia Lai: Tập huấn và diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh cùng chuyên gia là Tiến sĩ Lê Văn Chung - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học máy tính (Đại học Duy Tân).

50 thành viên thuộc Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Hà

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Trong thời gian 1 tuần, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức tổng quan về không gian mạng và tình hình an ninh mạng hiện nay; các nguy cơ rủi ro, cách thức tấn công mạng của tin tặc và kỹ năng về bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; kỹ năng điều tra và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, học viên còn tham gia thực hành sử dụng mã độc tấn công hệ thống mô phỏng và phối hợp ứng cứu sự cố cơ bản về an toàn thông tin mạng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh - cho hay: Trong giai đoạn hiện nay, bảo đảm an ninh mạng không chỉ đơn thuần là bảo vệ kỹ thuật mà đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của các thách thức an ninh phi truyền thống, khi các cuộc tấn công mạng đã chuyển hướng sang mục đích chính trị và phá hoại, việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng là yêu cầu cấp bách.

Lớp tập huấn diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt, ngay sau khi Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 10-12 và Việt Nam tham gia ký kết Công ước Hà Nội.

Đợt tập huấn lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động; cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Theo đó, chuyển trạng thái từ "bị động ứng cứu" sang "chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý" các nguy cơ từ sớm, từ xa; các kịch bản diễn tập sát với thực tế, đủ độ khó để thử thách năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu; nâng cao năng lực kỹ thuật để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị trọng đại sắp tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.