Nhịp sống buôn làng số 15: Đấu tranh với thông tin xấu độc, cảnh giác chiêu trò trên không gian mạng

(GLO)- Bản tin hôm nay sẽ là những lát cắt chân thực của đời sống an ninh trật tự, nỗ lực thầm lặng của lực lượng Công an và hơn hết là sự đồng lòng của bà con các dân tộc trong đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc lan truyền trên mạng xã hội, góp phần đem lại cuộc sống bình yên nơi buôn làng.