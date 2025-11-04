Nhịp sống buôn làng số 1: Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

01:50
Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ
Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới
Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O
(GLO)- Bản tin hôm nay có các thông tin chính sau: Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới; Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O.
