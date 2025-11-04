Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Nhịp sống buôn làng số 1: Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

Nhịp sống buôn làng số 1: Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có các thông tin chính sau: Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới; Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:50

Đoàn kết, thống nhất bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ

05:50

Ia Pnôn ngăn chặn vi phạm, giữ bình yên biên giới

08:36

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

null