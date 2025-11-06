Nhịp sống buôn làng số 2: Biên giới hòa bình, hữu nghị

01:25
(GLO)- Từ những chuyến thăm, giao lưu văn hóa, đến các hoạt động hợp tác trong phát triển kinh tế-xã hội, tình nghĩa keo sơn giữa Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) ngày càng bền chặt. Người dân nơi này đang cùng nhau vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
