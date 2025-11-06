Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhịp sống buôn làng số 2: Biên giới hòa bình, hữu nghị

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Từ những chuyến thăm, giao lưu văn hóa, đến các hoạt động hợp tác trong phát triển kinh tế-xã hội, tình nghĩa keo sơn giữa Gia Lai và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) ngày càng bền chặt. Người dân nơi này đang cùng nhau vun đắp biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
