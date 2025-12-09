Nhịp sống buôn làng số 16: Giữ biên giới từ lòng dân

01:33
- Gia Lai ban hành Chỉ thị tăng cường kết nghĩa với vùng đồng bào DTTS
03:14
- Giữ biên giới từ lòng dân
05:41
- Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở
(GLO)- Trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, có một giá trị luôn giữ vai trò trụ cột-đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt ở khu vực biên giới, nơi mỗi buôn làng vừa là mái nhà, vừa là phên dậu của đất nước.
- Gia Lai ban hành Chỉ thị tăng cường kết nghĩa với vùng đồng bào DTTS
- Giữ biên giới từ lòng dân
- Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở