Nhịp sống buôn làng số 16: Giữ biên giới từ lòng dân

(GLO)- Trong hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc, có một giá trị luôn giữ vai trò trụ cột-đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt ở khu vực biên giới, nơi mỗi buôn làng vừa là mái nhà, vừa là phên dậu của đất nước.