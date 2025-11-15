Nhịp sống buôn làng số 6: Những tấm gương phụ nữ và thanh niên DTTS sáng tạo, dám nghĩ dám làm

(GLO)- Ở Gia Lai, ngày càng có nhiều phụ nữ và thanh niên đồng bào DTTS không ngại thay đổi cách nghĩ, cách làm, dám khởi nghiệp, thử sức với những mô hình kinh tế mới. Mỗi người một câu chuyện nhưng họ đều chung khát vọng thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.