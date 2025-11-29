Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Nhịp sống buôn làng

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Nhịp sống buôn làng số 12: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới

Nhịp sống buôn làng số 12: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện giáo dục ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh-nơi thầy cô kiên trì bám làng, truyền lửa tri thức; học trò vượt khó học chữ và từng ước mơ đang được gieo mầm giữa nhiều thiếu thốn. 
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:41

- Động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai

04:04

- “Ngôi trường hạnh phúc” ở vùng khó Chư Prông

06:29

- Cô hiệu trưởng “giữ lửa” cho học trò vùng biên

null