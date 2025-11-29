Nhịp sống buôn làng số 12: Nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới

01:41
- Động thổ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới Gia Lai
04:04
- “Ngôi trường hạnh phúc” ở vùng khó Chư Prông
06:29
- Cô hiệu trưởng “giữ lửa” cho học trò vùng biên
(GLO)- Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện giáo dục ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh-nơi thầy cô kiên trì bám làng, truyền lửa tri thức; học trò vượt khó học chữ và từng ước mơ đang được gieo mầm giữa nhiều thiếu thốn.
