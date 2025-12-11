Nhịp sống buôn làng số cuối: Khát vọng đổi thay, vững vàng hội nhập

(GLO)- “Khát vọng đổi thay, vững vàng hội nhập” không chỉ là lời chào cuối của chương trình, mà còn là sự nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm và niềm tin của người dân vùng đồng bào DTTS nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung trong kỷ nguyên mới.