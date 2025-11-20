Nhịp sống buôn làng số 8: “Giữ lửa” văn hóa

(GLO)- Nhịp sống buôn làng số 8 xin mời quý vị và các bạn cùng dạo bước vào những câu chuyện giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ở đó, văn hóa-con người-truyền thống của các dân tộc thiểu số không chỉ được gìn giữ, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển hôm nay.