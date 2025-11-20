Nhịp sống buôn làng số 8: “Giữ lửa” văn hóa

01:29
Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
04:11
Văn hóa gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống
06:52
Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng
(GLO)- Nhịp sống buôn làng số 8 xin mời quý vị và các bạn cùng dạo bước vào những câu chuyện giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Ở đó, văn hóa-con người-truyền thống của các dân tộc thiểu số không chỉ được gìn giữ, mà còn trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển hôm nay.
Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Văn hóa gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống
Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng