Nhịp sống buôn làng số 5: Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.



