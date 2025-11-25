Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhịp sống buôn làng số 10: Cùng hành động vì môi trường xanh-sạch-đẹp

MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG

(GLO)- Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những thông tin xoay quanh vấn đề tuyên truyền, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường sinh thái, từ công tác quản lý đến việc xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, không xả rác nơi công cộng...
Tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2025

02:11

Phân vùng thu gom, nâng cao hiệu quả xử lý rác thải

04:49

Cùng hành động vì môi trường xanh-sạch-đẹp

