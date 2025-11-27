Nhịp sống buôn làng số 11: Vùng DTTS Gia Lai đổi thay nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Không còn là câu chuyện xa lạ, chuyển đổi số giờ đây đã trở thành hành trang giúp bà con tự tin hội nhập, chủ động kết nối và nâng tầm sản phẩm quê hương.