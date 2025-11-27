Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Nhịp sống buôn làng

Nhịp sống buôn làng Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Nhịp sống buôn làng số 11: Vùng DTTS Gia Lai đổi thay nhờ chuyển đổi số

Nhịp sống buôn làng số 11: Vùng DTTS Gia Lai đổi thay nhờ chuyển đổi số

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Chuyển đổi số đang từng bước hiện diện trong mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Không còn là câu chuyện xa lạ, chuyển đổi số giờ đây đã trở thành hành trang giúp bà con tự tin hội nhập, chủ động kết nối và nâng tầm sản phẩm quê hương.
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
01:23

- Tăng cường năng lực chuyển đổi số từ cấp xã

03:15

- Đưa công nghệ số đến với người dân vùng cao

05:57

- Vùng DTTS ở Gia Lai đổi thay nhờ chuyển đổi số

null