Nhịp sống buôn làng số 7: Nông thôn mới, diện mạo mới trên vùng đất khó

(GLO)- Từ nguồn lực hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, những con đường được mở mới, những công trình hạ tầng dần hoàn thiện, cùng tinh thần đoàn kết của bà con các dân tộc đang góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn khắp các buôn làng Gia Lai đang rộn ràng đổi thay từng ngày.
01:21

Sức sống mới ở xã vùng biên

03:42

Bờ Ngoong đoàn kết trên hành trình xây dựng nông thôn mới

06:49

Các địa phương miền núi đã xây dựng mới hơn 535 công trình hạ tầng trong giai đoạn 2021-2025

