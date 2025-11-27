Xử lý nghiêm hành vi tung tin giả giữa thiên tai

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai và các tỉnh lân cận, một số đối tượng đã đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khẩn trương xác minh để “dọn rác” trên mạng xã hội.

"Ma trận" tin giả

Qua theo dõi trên không gian mạng trong đợt mưa lũ từ ngày 19 đến 23-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook.

Thông tin sai sự thật do trang "Đội SOS 115 - Tỉnh Bình Định" đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Đơn cử như tài khoản “Huỳnh Thị Thanh Thảo” của chị H.T.T.T (SN 1987, trú tại phường Quy Nhơn), tài khoản “Nhi Be Hoang” của chị T.T.Y.N. (SN 1994, trú tại TP Huế) đã đăng tải thông tin nguyên nhân gây bão, lũ là do thay đổi địa giới hành chính cấp tỉnh, công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hay như tài khoản “Hải Nam” của chị N.N.T.T. (SN 1990, trú tại phường An Nhơn Đông), tài khoản “Hòa Phan” của chị P.T.H. (SN 1994, trú tại xã Chư Sê), tài khoản “Ánh Tuyết Ngô” của chị N.T.A.T. (SN 1985, trú tại phường An Khê) đăng tải thông tin sai sự thật về việc xả nước tại hồ thủy điện An Khê và đập tràn Kanak.

Không chỉ các tài khoản cá nhân, lực lượng An ninh mạng còn phát hiện trường hợp là KOL (người có ảnh hưởng trên không gian mạng) sử dụng trang Facebook có số lượng người theo dõi lớn, đăng tải thông tin sai sự thật.

Cụ thể là trường hợp của anh N.Q.Đ. (SN 1996, trú tại phường Quy Nhơn) đã sử dụng trang Facebook “SOS 115-tỉnh Bình Định” có hơn 270 ngàn người theo dõi, đăng tải bài viết liên quan đến việc cứu hộ, cứu nạn người dân vùng lũ.

Theo đó, rạng sáng 19-11, anh Đ. đã đăng tải bài viết có nội dung “Thật buồn khi đã có hiệu lệnh tạm dừng cứu nạn, cứu hộ ngay lúc này… tự dưng chảy nước mắt khi biết bao nhiêu cuộc gọi, nhiều tin nhắn đến cần cứu khẩn cấp”.

Thông tin này đã gây bức xúc trong dư luận cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng. Trong bối cảnh các lực lượng đang căng mình chống lũ, khẩn trương triển khai mọi biện pháp để đưa người dân đến nơi an toàn, song anh Đ. đã đưa thông tin tạm dừng công tác cứu hộ. Đồng thời, cộng đồng mạng còn tỏ ra nghi vấn khi anh Đ. đăng tải trong bài viết này nội dung xin tài trợ để mua cano cứu trợ.

Xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm

Trung tá Nguyễn Thanh Hà-Đội trưởng Đội Phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) cho hay: Các đối tượng đã lợi dụng sự kiện nóng, thu hút sự chú ý của người dân để đăng tải những thông tin chưa có kiểm chứng với các mục đích khác nhau.

Một trường hợp bị Công an tỉnh Gia Lai mời làm việc liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: ĐVCC

Hành vi tung tin thất thiệt trong bối cảnh người dân và chính quyền đang tập trung ứng phó mưa lũ càng làm tăng mức độ nguy hiểm. Những thông tin sai lệch khiến người dân hoang mang, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo và ứng phó thiên tai. Đây cũng là cơ hội để các thế lực thù địch xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và phá hoại an ninh quốc gia.

“Tin giả được lan truyền một phần do sự thiếu hiểu biết và nhận thức hạn chế của nhiều người khi sử dụng mạng xã hội. Khi tiếp cận thông tin chưa đầy đủ, nhiều người đã vội vàng đăng tải, chia sẻ, khiến tin giả lan truyền nhanh trên mạng xã hội. Do đó, người dân cần cảnh giác, tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, chỉ chia sẻ những thông tin từ các nguồn chính thức của chính quyền và báo chí chính thống”-Trung tá Hà nhấn mạnh.

Cũng theo Trung tá Hà, hiện nay với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), nhiều đối tượng đã tạo ra, phát tán nhiều hình ảnh, video mô phỏng bão lũ không có thật, gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng tới công tác phòng, chống thiên tai.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ những chủ tài khoản có hành vi đăng tải thông tin thất thiệt để mời làm việc.

Từ ngày 24-11 đến nay, đơn vị đã triệu tập 15 trường hợp, đã xử phạt 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng. Tất cả các trường hợp sau khi được tuyên truyền, giáo dục, răn đe đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Các trường hợp được triệu tập làm việc đều đã nhận thức được sai phạm của mình. Ảnh: ĐVCC

Đơn cử như chị N.T.T.L. (SN 1999, trú tại phường Quy Nhơn Bắc) đã chia sẻ bài viết công kích chính quyền từ trang Facebook của các đối tượng phản động.

Chị L. bày tỏ: “Nhà tôi cũng bị ngập sâu nên dẫn đến bức xúc. Tôi vừa mới sinh con 5 tháng nên tâm lý cũng chưa ổn định, nhận thức không đầy đủ, thiếu hiểu biết nên đã vội vàng chia sẻ bài viết đó. Tôi rất cảm kích vì sau khi làm việc, lực lượng Công an còn hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm cho gia đình”.

Trung tá Hà cho biết: “Song song với việc rà soát, xử lý các cá nhân vi phạm, đơn vị cũng đã tích cực làm việc với các KOL, quản trị viên của các kênh, trang Facebook có số lượng thành viên lớn để yêu cầu kiểm duyệt nghiêm ngặt, gỡ bỏ ngay lập tức các bình luận có nội dung thông tin, hình ảnh thất thiệt liên quan đến tình hình bão lũ, công tác cứu hộ cứu nạn và an ninh trật tự tại địa phương”.