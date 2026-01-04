Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 giảm mạnh so với cùng kỳ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản bảo đảm an toàn, thông suốt trên các tuyến, không xảy ra vụ việc phức tạp; số vụ tai nạn giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, từ ngày 31-12-2025 đến ngày 4-1-2026, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 1 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 6 vụ, giảm 6 người chết, giảm 2 người bị thương.

kiem-tra-nong-do-con.jpg
Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đống Đa, phường Quy Nhơn chiều 2-1. Ảnh: ĐVCC

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông - cho biết: Trong dịp Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức trực 100% quân số nhằm huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp đồng bộ, chủ động nắm tình hình trên tuyến, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề, không để xảy ra điểm nóng, gây mất an ninh trật tự.

Đơn vị đã huy động 100% lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, địa bàn phụ trách, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc giao thông. Trong đó tập trung trên các tuyến đường đông dân cư, tuyến nội thành, nội thị, các tuyến giao thông nông thôn; các tuyến đi qua các địa điểm tham quan, du lịch.

lap-bien-ban-vi-pham-doi-voi-tai-xe-vi-pham-nong-do-con.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn tại phường Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Các đội, trạm phối hợp với Công an các phường, xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông nông thôn, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt giao thông trọng điểm, khu vực tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, giải trí… để tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông.

Chủ động nắm tình hình, phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, chạy quá tốc độ, rú ga, nẹt pô, tổ chức đua xe trái phép, nhất là ở các phường trung tâm. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông dưới nhiều hình thức.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh bố trí 665 ca, 2.130 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát; phát hiện, xử lý 1.116 trường hợp vi phạm (166 ô tô khách, 204 ô tô tải, 4 container, 104 ô tô con, 637 mô tô…). So với dịp Tết Dương lịch năm 2025 giảm 1.515 trường hợp.

kiem-tra-nong-do-con-o-xa-phu-my.jpg
Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng được triển khai tại các tuyến đường giao thông nông thôn trên toàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng đã ra quyết định xử phạt 486 trường hợp, nộp kho bạc Nhà nước 614,6 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe 18 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 80 trường hợp; tạm giữ 7 ô tô, 183 mô tô, 1 phương tiện khác và 641 giấy tờ phục vụ công tác xử lý.

Trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn 170 trường hợp, chạy quá tốc độ 175 trường hợp; lỗi không có giấy phép lái xe 96 trường hợp; xe quá khổ, quá tải 13 trường hợp; dừng, đỗ xe không đúng quy định 55 trường hợp; chở quá số người quy định 23 trường hợp.

Lực lượng cũng phát hiện, xử lý 100 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 3 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, 32 trường hợp liên quan đến lứa tuổi học sinh.

“Bên cạnh tuần tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền pháp luật về giao thông, lực lượng cũng làm tốt công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi an toàn, thông suốt trong dịp nghỉ lễ” - thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh chia sẻ.

