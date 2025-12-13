Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Nhiều rủi ro

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh), từ ngày 15/12/2024 đến 7/12/2025, toàn tỉnh xảy ra 679 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 490 người chết, 427 người bị thương. Trong số này, tỷ lệ các vụ tai nạn liên quan đến thanh - thiếu niên đáng báo động với 179 vụ (26,3%), làm 86 người chết và 120 người bị thương.

Đáng chú ý, có tới 113 vụ TNGT do người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện gây ra, làm 67 người chết và 70 người bị thương.

Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, qua đó xử lý ngay các trường hợp không có giấy phép lái xe tham gia điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: K.A

Đơn cử, lúc 23 giờ 35 phút ngày 15-11, tại Km 8+300 QL 14 (đoạn tránh Pleiku, xã Ia Hrung) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến một người chết, một người bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu xác định do R.Ch.Th. (SN 2007, xã Ia Hrung) điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát và tông vào xe máy đang quay đầu.

Trước đó không lâu, tại Km 31+30 TL 665, đoạn qua thôn Thống Nhất (xã Ia Pia), một vụ tai nạn khác khiến 2 người bị thương nặng cũng xuất phát từ việc điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường. Đáng chú ý, người gây tai nạn không đủ điều kiện tham gia giao thông, chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cm³.

Không chỉ có vậy, thực tế cho thấy nhiều trường hợp chủ phương tiện phải đối mặt với trách nhiệm hình sự vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đây là hành vi thường bị xem nhẹ nhưng hậu quả để lại vô cùng nặng nề.

Vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 2 đã tuyên phạt T.N.P. (SN 2005, xã Xuân An) 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, P. cho người quen (chưa có giấy phép lái xe) mượn xe máy rồi gây tai nạn khiến một người chết.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng phòng CSGT - cho hay: Phần lớn các vụ TNGT trong nhóm đối tượng này xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế. Nhiều trường hợp điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có kỹ năng xử lý tình huống, thiếu trải nghiệm thực tế.

Khi gặp tình huống bất ngờ như xe quay đầu, chướng ngại vật hay đường trơn trượt, các em rất dễ lúng túng, hoảng loạn và gây tai nạn. Đáng lo ngại hơn, có trường hợp còn sử dụng rượu bia, tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách rồi gây tai nạn.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Trước tình trạng TNGT liên quan người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện diễn biến phức tạp, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã mở đợt cao điểm tuần tra trên các tuyến trọng điểm, khu vực trường học và trong khung giờ cao điểm.

Lúc 11 giờ 27 phút ngày 9-12, Tổ tuần tra Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) kiểm tra một thanh niên điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc). Người này là học sinh lớp 12, điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50 cm³ nhưng chưa có giấy phép lái xe (GPLX).

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện thêm một trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; người điều khiển cũng thuộc nhóm tuổi từ 16 đến dưới 18 và không xuất trình được đăng ký xe.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện không giao xe mô tô, xe gắn máy cho người không đủ điều kiện điều khiển. Ảnh: K.A

Trung tá Đào Văn Đông (Đội CSGT đường bộ số 4) cho biết: Nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ việc người điều khiển chưa đủ tuổi, chưa có GPLX. Với các trường hợp này, lực lượng chức năng đều mời phụ huynh và chủ phương tiện làm việc, ký cam kết và chịu trách nhiệm trong việc để người không đủ điều kiện sử dụng xe. Cách làm này giúp tăng cường trách nhiệm từ gia đình đến chủ phương tiện, hạn chế tái diễn vi phạm.

Do giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, ông N.V.K. (phường Quy Nhơn Bắc) chịu mức phạt lên đến 9 triệu đồng.

“Gia đình có mua xe điện cho cháu đi học nhưng mấy hôm lũ xe bị hỏng. Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, nhà lại xa trường nên không có thời gian đưa đón. Tôi cũng dặn cháu đi cẩn thận” - ông K. trình bày.

Không chỉ xử lý nghiêm, các đội, trạm CSGT còn đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học và khu dân cư; yêu cầu học sinh ký cam kết không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không tụ tập, nẹt pô, lạng lách. Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh phối hợp với Công an các địa phương gọi hỏi, răn đe hơn 700 thanh - thiếu niên vi phạm; lập biên bản hơn 1.100 trường hợp và hơn 600 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra lưu động và xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với gia đình, nhà trường và các đoàn thể trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.