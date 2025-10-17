Gia Lai: Ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông

(GLO)- Sáng 16-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-10 đến 14-12-2025 nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024.

Quang cảnh lễ ra quân. Ảnh: N.L

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nội thị và khu vực nông thôn; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải, quá số người, không có giấy phép lái xe, cơi nới thành thùng xe, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe trái phép…

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý, lực lượng Cảnh sát Giao thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với nhiều hình thức; phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vận tải, nhà hàng, trường học và khu dân cư tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cảnh sát Giao thông sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để kiểm soát tốc độ trên tuyến quốc lộ 25. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã đẩy mạnh điều tra cơ bản trên toàn tuyến, lĩnh vực; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm tại bến bãi, cơ sở thu mua nông sản, điểm đón trả khách, mỏ khoáng sản…góp phần phòng ngừa tai nạn và tội phạm trên các tuyến giao thông.

Các tổ, đội và trạm thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực tại các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông xuất phát từ trụ sở Công an tỉnh Gia Lai tại phường Diên Hồng, diễu hành qua một số tuyến đường. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Ngay sau lễ ra quân, các tổ, đội, trạm Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm tra và tuyên truyền, ký cam kết tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo từng địa bàn cụ thể.