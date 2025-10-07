Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Xử lý lái xe chở người trên thùng và nóc ô tô lưu thông trên quốc lộ 1

NHẬT LINH
(GLO)-Chiều 6-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế N.T.M. (SN 1977, xã Phù Mỹ Bắc) vì điều khiển ô tô chở người trên thùng xe và trên nóc xe trái quy định.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 5-10, tài xế M. điều khiển ô tô chở theo nhiều người (đoàn múa lân) ngồi trên thùng xe và nóc xe lưu thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Dương.

Đoạn Clip ghi lại hình ảnh vi phạm. Ảnh ĐVCC

Hình ảnh này được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và chuyển đến lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) nhanh chóng xác minh, kiểm tra chủ phương tiện và tài xế.

csgt-lap-bien-ban-xu-ly-tai-xe-vi-pham.jpg
Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế M. Ảnh: ĐVCC

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. khai nhận hành vi vi phạm, cho biết đã lái xe chở đoàn lân trong xóm đi múa dịp Trung thu và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với 2 hành vi “chở người trên thùng xe trái quy định” và “chở người trên nóc xe”, tổng mức phạt 10 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, hành vi chở người trên thùng hoặc nóc xe tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn thương tâm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao. Mọi trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn tuyến.

null