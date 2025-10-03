Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

CSGT kịp thời mở đường đưa nạn nhân tai nạn giao thông đi cấp cứu

THẢO KHUY
(GLO)- Chiều 3-10, Tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, do Thượng tá Nguyễn Hồng Vang-Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) dẫn đầu đã dẫn đường đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời. 

Cụ thể, khi đang chở 2 nạn nhân bị tai nạn giao thông từ thôn Xuân Phương (xã Tuy Phước Đông) đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai theo tuyến quốc lộ 19, tài xế Lê Trung Hòa (SN 1983, ở xã Tuy Phước Đông) đã phát tín hiệu xin đường và được Tổ công tác CSGT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hỗ trợ dẫn đường.

CSGT mở đường đưa bệnh nhân đến Bệnh viện kịp thời. Clip: ĐVCC

Lực lượng CSGT đã nhanh chóng mở đường, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.

Sau đó, đại diện gia đình bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ tận tình, kịp thời của lực lượng CSGT.

Tài xế Lê Trung Hòa kể về quá trình được Tổ công tác của CSGT hỗ trợ đưa bệnh nhân cấp cứu kịp thời. Ảnh: ĐVCC
