Cảnh sát giao thông kịp thời giúp đỡ tài xế bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe

(GLO)- Ngày 25-9, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước (Phòng CSGT-Công an tỉnh Gia Lai) nhận được thư cảm ơn của người thân anh Lữ Hoàng Ngọc Khanh (SN 1973, ở phường Hoài Nhơn) - tài xế xe tải bị xuất huyết não trong lúc đang lái xe được cán bộ đơn vị kịp thời giúp đỡ, đưa đi cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 10 phút ngày 24-9, anh Khanh điều khiển xe tải biển kiểm soát 29H-718.xx lưu thông trên quốc lộ 1D hướng về quốc lộ 1 (qua địa bàn phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), theo hướng từ Nam ra Bắc. Thời điểm đó, người dân phát hiện xe tải do anh Khanh điều khiển có dấu hiệu bất thường, lạng lách nên đã báo tin cho Trạm CSGT Tuy Phước.

Trung tá Tô Hồng Phúc-Phó trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước trao tiền hỗ trợ cho gia đình tài xế. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Tuy Phước nhận định đây là vụ việc rất nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng nếu không ngăn chặn kịp thời. Cán bộ đơn vị nhanh chóng đến kiểm tra và phát hiện xe tải đã di chuyển đến khu vực ngã ba Phú Tài (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Thời điểm đó, xe tải tông vào đuôi một ô tô khách ở phía trước nhưng tài xế kịp phanh gấp để dừng lại khi thấy lực lượng CSGT áp sát. Tổ tuần lưu ngay lập tức đưa tài xế xuống khỏi cabin để kiểm tra.

Theo trung tá Tô Hồng Phúc-Phó trạm trưởng Trạm CSGT Tuy Phước, ngay khi dừng xe, anh Khanh có biểu hiện mệt mỏi, bị tê cứng chân, đau vùng đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng CSGT nhận định tài xế này có biểu hiện bệnh lý giống triệu chứng đột quỵ.

Cán bộ của Trạm CSGT Tuy Phước đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa anh Khanh đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu. Các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị xuất huyết não, chỉ cần đưa đến bệnh viện chậm khoảng 5 phút sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Trạm CSGT Tuy Phước ngay sau đó thông báo người nhà và cử 2 cán bộ ở lại Bệnh viện để hỗ trợ nạn nhân. Biết hoàn cảnh gia đình anh Khanh khó khăn, đơn vị cũng đã hỗ trợ tiền cho gia đình để lo chi phí điều trị.

Cảm động trước tấm lòng và sự tận tụy của cán bộ CSGT, gia đình nạn nhân đã viết thư cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và Phòng CSGT-Công an tỉnh và Trạm CSGT Tuy Phước.

Anh Trương Hồng Trường (SN 1977, trú phường Bồng Sơn-anh rể nạn nhân) bày tỏ xúc động: “Hiện em tôi không còn nguy hiểm tính mạng. Việc lực lượng CSGT nhận định tình trạng sức khỏe và kịp thời đưa Khanh đến bệnh viện cấp cứu đã giúp giữ lại tính mạng cho em. Ngoài ra, còn giúp ngăn chặn, không để xảy ra tai nạn hậu quả đáng tiếc”.