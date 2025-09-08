Danh mục
Cảnh sát Giao thông dẫn đường 20 km giữa sương mù đưa sản phụ “vượt cạn”

(GLO)- Sáng 8-9, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 vừa hỗ trợ 1 sản phụ sắp sinh đi cấp cứu thành công.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 6-9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km1611 trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Ia Tôr) với 3 cán bộ gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Thượng úy Nguyễn Đình Tuyến và Thượng úy Phạm Văn Tuấn.

to-cong-tac-cua-doi-csgt-duong-bo-so-1-da-dua-san-phu-di-cap-cuu-kip-thoi-anh-ctv.jpg
Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: CTV

Lúc này, ô tô BKS 81A-352.74 lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú tại xã Ia Pia) sắp sinh, tiếp cận tổ công tác.

Tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mẹ và bé, cần phải đến cơ sở y tế gấp để cấp cứu. Thời điểm này thời tiết bất lợi với gió, sương mù dày đặc gây hạn chế tầm nhìn, tài xế đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường.

Trước tình hình nguy cấp, tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT để dẫn đường cho tài xế ô tô đưa chị Hà đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào lúc 23 giờ 35 phút.

san-phu-da-me-tron-con-vuong-tai-benh-vien-hung-vuong-gia-lai-anh-dvcc.jpg
Sản phụ đã "mẹ tròn con vuông" tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 23 giờ 50 phút, chị Hà đã "vượt cạn" thành công, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Gia đình chị Hà đã gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT vì sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình hỗ trợ người dân.

Tin liên quan

Em bé nặng 720 gram chào đời trong tình huống nguy cấp

Em bé nặng 720 gram chào đời trong tình huống nguy cấp

Ngày 6-6, Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết, đơn vị vừa phối hợp nhịp nhàng ngoại viện - nội viện kịp thời cứu sống sản phụ L.Y.C. (32 tuổi, người Đài Loan, ngụ tại quận 10, TPHCM) mang thai 26 tuần bị tiền sản giật nặng.

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Hai tấm gương sáng từ lao tù đến đời thường

Đời sống

(GLO)- Trong những năm tháng tù đày tàn khốc, giữa đòn roi và bóng tối, nhiều chiến sĩ cách mạng vẫn giữ trọn khí tiết. Chính nơi “địa ngục trần gian”, ý chí kiên trung ấy được hun đúc, để hôm nay trở thành ký ức hào hùng, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Đời sống

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

Đời sống

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình. Ảnh: Ngọc Minh

Giữ lửa nghề rèn ở phường An Bình

Xã hội

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Đời sống

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

null