Cảnh sát Giao thông dẫn đường 20 km giữa sương mù đưa sản phụ “vượt cạn”

(GLO)- Sáng 8-9, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 vừa hỗ trợ 1 sản phụ sắp sinh đi cấp cứu thành công.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút ngày 6-9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km1611 trên Quốc lộ 14 (thuộc địa phận xã Ia Tôr) với 3 cán bộ gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Lý, Thượng úy Nguyễn Đình Tuyến và Thượng úy Phạm Văn Tuấn.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: CTV

Lúc này, ô tô BKS 81A-352.74 lưu thông theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai chở theo sản phụ Hoàng Thị Thu Hà (SN 1992, trú tại xã Ia Pia) sắp sinh, tiếp cận tổ công tác.

Tài xế cho biết sản phụ đã vỡ ối, có thể sẽ gây nguy hiểm cho mẹ và bé, cần phải đến cơ sở y tế gấp để cấp cứu. Thời điểm này thời tiết bất lợi với gió, sương mù dày đặc gây hạn chế tầm nhìn, tài xế đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ dẫn đường.

Trước tình hình nguy cấp, tổ công tác đã sử dụng ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT để dẫn đường cho tài xế ô tô đưa chị Hà đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai vào lúc 23 giờ 35 phút.

Sản phụ đã "mẹ tròn con vuông" tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 23 giờ 50 phút, chị Hà đã "vượt cạn" thành công, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Gia đình chị Hà đã gửi lời cảm ơn lực lượng CSGT vì sự nhiệt tình, trách nhiệm, hết mình hỗ trợ người dân.