Rời vùng sạt lở, người dân Ia Ly dựng nhà mới để an cư

MINH PHƯƠNG
(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Gia đình ông sinh sống tại đây gần 30 năm, căn nhà là tài sản lớn nhất nhưng nay đã bị chôn vùi sau vụ sạt lở. Trước thiệt hại do thiên tai, gia đình ông được địa phương bố trí một lô đất tái định cư khoảng 500 m² tại tổ 2 và hỗ trợ gần 115 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Ông Lê Văn Yên (bìa trái) đang tập kết vật liệu chuẩn bị khởi công xây nhà tại khu đất tái định cư. Ảnh: M.P
“Từ khi nhận đất đến nay, ngày nào tôi cũng ra đây phát dọn, tính toán xây nhà sao cho phù hợp. Chỉ mong sớm có mái nhà mới để gia đình ổn định cuộc sống” - ông Yên chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Huyền (tổ 1) cũng được bố trí đất tại khu tái định cư và được thông báo hỗ trợ khoảng 113 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Ngay sau khi nhận đất, gia đình bà đã tập kết vật liệu, sẵn sàng triển khai xây dựng. Ngoài khoản hỗ trợ của Nhà nước, gia đình bà dự kiến thêm hơn 290 triệu đồng để xây dựng căn nhà kiên cố, rộng rãi hơn.

“Ngôi nhà hiện tại của gia đình tôi trị giá hàng trăm triệu đồng, mới xây chưa lâu thì xảy ra sạt lở. Đất phía trước bị trượt xuống sát cửa nhà nên cả gia đình phải dọn ra phía sau, tận dụng căn nhà kho để ở tạm” - bà Huyền cho biết.

Không chỉ gia đình ông Yên hay bà Huyền, 4 hộ dân khác trong khu vực sạt lở ở tổ 1 cũng đang khẩn trương chuẩn bị vật liệu và phương án xây dựng nhà ở. Theo ông Rơ Châm Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Ly, sau nhiều tháng gặp vướng mắc trong việc bố trí tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở, đến nay các khó khăn cơ bản đã được tháo gỡ. Các hộ dân đã bốc thăm xác định vị trí đất và đang tập kết vật liệu để xây dựng nhà ở tại khu tái định cư.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai ngày 3-3, đã tháo gỡ nhiều khó khăn cho địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất cho phép người dân chủ động xây dựng nhà ở khi đủ điều kiện theo quy định, nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và khả năng chống chịu thiên tai.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường dẫn vào Trạm biến áp 500 kV vẫn tiếp tục diễn biến phức. Ảnh: M.P
Việc hỗ trợ kinh phí sẽ được thực hiện sau khi công trình khởi công, hoàn thành phần nền móng và được giải ngân theo tiến độ xây dựng trên cơ sở xác nhận khối lượng thực tế, bảo đảm đúng quy định.

Tháng 10-2025, sau vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly quản lý - tại đoạn ngã ba giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong với đường Phạm Văn Đồng, điểm sạt lở nằm dọc sườn dốc, ta luy tuyến đường với độ sâu trung bình hơn 10 m và kéo dài gần 500 m - chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

