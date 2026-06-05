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Tìm kiếm 1 phụ nữ bị nước cuốn trôi trên sông Sê San

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đang triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm 1 phụ nữ bị mất tích do nước cuốn trôi trên sông Sê San.

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Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm người phụ nữ bị nước cuốn trôi trên sông Sê San. Ảnh: Hòa Phạm

Trước đó, chiều 4-6, chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) cùng gia đình ăn uống ở bãi đá gần bờ sông Sê San thuộc làng Bi, xã Ia O. Lúc này, chị M. đã xuống gần mặt nước để vui chơi và không may bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

Những người có mặt tại hiện trường đã lập tức xuống ứng cứu nhưng bất thành. Nạn nhân đã bị chìm sâu xuống dòng nước và bị cuốn trôi.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia O chỉ đạo các lực lượng Công an, Quân sự…phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O và người dân tổ chức tìm kiếm. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng đã cử thợ lặn cùng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm.

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Khúc sông nơi chị M. mất tích có địa hình phức tạp gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Ảnh: Hòa Phạm

Tuy nhiên, khu vực nơi chị M. mất tích có địa hình rất phức tạp với nhiều luồng nước xoáy chảy xiết. Ở nhiều điểm có mực nước rất sâu, rộng, khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

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