Tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị nước cuốn trôi ra sông Ba

(GLO)- Trưa 5-10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tìm thấy thi thể bé gái 10 tuổi bị rơi xuống suối khi đi rửa tay.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-10, cháu S.K. (SN 2015, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) ra suối Piao ở gần nhà để rửa chân tay. Tuy nhiên, thời điểm này, dòng suối nước lớn, chảy xiết nên cháu K. bị rơi xuống suối mất tích.

thi-the-chau-k-da-bi-dong-nuoc-lon-cuon-troi-ra-song-ba-anh-dvcc.jpg
Thi thể của cháu K. đã bị cuốn trôi ra sông Ba. Ảnh: ĐVCC

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Pa phối hợp cùng các lực lượng chức năng xã và Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Ayun Pa khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm.

Khu vực cháu K. bị đuối nước ở gần đoạn đổ ra sông Ba. Trong khi đó, sông Ba đang có lưu lượng nước lớn từ đầu nguồn đổ về nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để tìm kiếm cả ngày lẫn đêm.

cac-don-vi-tim-kiem-chau-k-ca-ngay-lan-dem-anh-dvcc.jpg
Các đơn vị tìm kiếm cháu K. cả ngày lẫn đêm. Ảnh: ĐVCC

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu K. trên sông Ba cách nơi cháu mất tích khoảng 1 km. Hiện thi thể cháu đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

