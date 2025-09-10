Một người câu cá bị nước cuốn trôi trên sông Sê San

(GLO)- Chiều 10-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa vớt thi thể 1 người bị nước cuốn trôi tại sông Sê San sau nhiều ngày tìm kiếm.

Trước đó, chiều 6-9, 5 thanh niên làng Yăng 2 (xã Ia Phí) câu cá ở khu vực hạ lưu thủy điện Ia Ly. Cả nhóm đến câu qua đêm tại một mỏm đá giữa lòng sông Sê San thuộc địa phận xã Ia Ly.

Khu vực sông Sê San-nơi anh C. gặp nạn. Ảnh: Tuấn Anh

Đến khoảng 10 giờ ngày 7-9, cả nhóm bơi từ mỏm đá vào bờ. 4 người đã đến bờ an toàn, còn lại anh R.C.C. (SN 2006) bị nước cuốn trôi. Nhóm câu cá tỏa ra đi tìm và báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, UBND xã Ia Ly đã chỉ đạo các đơn vị triển khai lực lượng tìm kiếm anh C. Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm trong nhiều ngày, trong đó có thợ lặn cùng các phương tiện cứu nạn dưới nước. Tuy nhiên, khu vực anh C. bị nạn có địa hình hiểm trở, nước lớn chảy xiết với độ sâu 8-10 m nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến khoảng 12 giờ ngày 10-9, các đơn vị tìm kiếm đã phát hiện thi thể anh C. ở hạ lưu sông Sê San, cách nơi gặp nạn khoảng 500 m. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp cùng Công an xã Ia Ly vớt thi thể nạn nhân lên bờ vào lúc 15 giờ cùng ngày và bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo người dân không nên qua lại khu vực sông, suối trong điều kiện nước lớn, tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại về tài sản.