Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 đuối nước trên sông Hà Thanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 6-12, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước trong lúc chèo thúng ra sông Hà Thanh để nhặt bóng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-12, em Trần Văn M. và Võ Tấn K. (cùng SN 2011, trú phường Quy Nhơn, là học sinh lớp 9) chơi bóng chuyền với một số học sinh Trường THCS Đống Đa tại sân bóng trên đường Phan Thúc Trực (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

tim-thay-thi-the.jpg
Thi thể em M. đã được đưa về để gia đình lo hậu sự. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình chơi, quả bóng rơi xuống sông Hà Thanh, một số bạn sau đó đi về, còn M. và K. ở lại. M. thấy chiếc thúng của người dân (loại dùng đi biển) đang buộc gần đó nên tháo dây buộc và rủ K. cùng chèo đi vớt bóng.

Khi ra đến giữa sông thì thúng bị nghiêng, nước tràn vào làm chìm thúng, K. và M. hốt hoảng kêu cứu. Người dân phát hiện sự việc đã chèo thuyền ra cứu được K., còn M. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, đến 22 giờ cùng ngày tìm thấy thi thể em M. tại khu vực chìm thúng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

null