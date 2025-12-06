Tìm thấy thi thể học sinh lớp 9 đuối nước trên sông Hà Thanh

(GLO)- Sáng 6-12, ông Trần Việt Quang-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước trong lúc chèo thúng ra sông Hà Thanh để nhặt bóng.

Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 5-12, em Trần Văn M. và Võ Tấn K. (cùng SN 2011, trú phường Quy Nhơn, là học sinh lớp 9) chơi bóng chuyền với một số học sinh Trường THCS Đống Đa tại sân bóng trên đường Phan Thúc Trực (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Thi thể em M. đã được đưa về để gia đình lo hậu sự. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình chơi, quả bóng rơi xuống sông Hà Thanh, một số bạn sau đó đi về, còn M. và K. ở lại. M. thấy chiếc thúng của người dân (loại dùng đi biển) đang buộc gần đó nên tháo dây buộc và rủ K. cùng chèo đi vớt bóng.

Khi ra đến giữa sông thì thúng bị nghiêng, nước tràn vào làm chìm thúng, K. và M. hốt hoảng kêu cứu. Người dân phát hiện sự việc đã chèo thuyền ra cứu được K., còn M. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm, đến 22 giờ cùng ngày tìm thấy thi thể em M. tại khu vực chìm thúng.