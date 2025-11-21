Một trẻ 2 tuổi ở xã Kông Bơ La tử vong do đuối nước

(GLO)- Chiều 21-11, tại xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) có 1 bé trai 2 tuổi tử vong do đuối nước. Gia đình trẻ thuộc diện hộ nghèo; hiện chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.

Theo đó, trường hợp tử vong là bé Đ.V (ở làng Lok, xã Kông Bơ La). Sáng 21-11, bé được mẹ đưa đến nhà bà con ở làng Bờ-Chư Pâu (xã Tơ Tung) chơi. Do gia đình đang đào hố để xây nhà vệ sinh, gặp mưa lớn nên hố ngập nước. Bé Đ.V đi ra chơi và bị ngã xuống hố và đuối nước tử vong.

Gia đình trẻ tử vong là hộ nghèo, hiện chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: CTV

Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé. Hiện Câu lạc bộ tình nguyện viên Kbang đang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mai táng cho cháu bé.

Được biết, trước đó, vào ngày 20-11, một học sinh lớp 6 tại xã Kbang cũng tử vong do đuối nước.

Ngành chức năng địa phương khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, giám sát trẻ nhất là trong mùa mưa lũ để tránh trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra.