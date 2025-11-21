Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Một trẻ 2 tuổi ở xã Kông Bơ La tử vong do đuối nước

(GLO)- Chiều 21-11, tại xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai) có 1 bé trai 2 tuổi tử vong do đuối nước. Gia đình trẻ thuộc diện hộ nghèo; hiện chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé.

Theo đó, trường hợp tử vong là bé Đ.V (ở làng Lok, xã Kông Bơ La). Sáng 21-11, bé được mẹ đưa đến nhà bà con ở làng Bờ-Chư Pâu (xã Tơ Tung) chơi. Do gia đình đang đào hố để xây nhà vệ sinh, gặp mưa lớn nên hố ngập nước. Bé Đ.V đi ra chơi và bị ngã xuống hố và đuối nước tử vong.

z7248444682462-f3b3eb5a5bc361b51dea265e1ac00a64.jpg
Gia đình trẻ tử vong là hộ nghèo, hiện chính quyền địa phương đang tập trung hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: CTV

Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ lo hậu sự cho cháu bé. Hiện Câu lạc bộ tình nguyện viên Kbang đang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mai táng cho cháu bé.

Được biết, trước đó, vào ngày 20-11, một học sinh lớp 6 tại xã Kbang cũng tử vong do đuối nước.

Ngành chức năng địa phương khuyến cáo các gia đình cần quan tâm, giám sát trẻ nhất là trong mùa mưa lũ để tránh trường hợp đuối nước thương tâm xảy ra.

Lực lượng Công an di dời người dân vùng ngập lụt tại phường Quy Nhơn Bắc.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã di dời hơn 1.250 hộ dân đến nơi an toàn

(GLO)- Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.

