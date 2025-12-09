Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tai nạn xe máy trên đường đèo qua xã An Nhơn Tây khiến 1 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 8-12, trên tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8-12, người dân khi di chuyển trên tuyến đường trên đã phát hiện người đàn ông nằm bất động trên xe máy mang biển số 77H1-326.xx.

z7306377979649-e3987fe4960de253a728641bc60b9c28.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vì khu vực này là đường đèo, không có sóng di động nên người dân phải di chuyển một quãng đường về phía trung tâm xã Canh Vinh để liên lạc đội cứu hộ và cơ quan chức năng.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn B. (SN 1988, trú thôn Tiên Thuận, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

Theo người dân, thời điểm phát hiện sự việc đoạn đường trên khá vắng vẻ và trời mưa. Hiện trường vụ tai nạn có đặt chiếc máy khoan của đơn vị thi công.

Theo xác định của lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), vụ tai nạn xảy ra tại Km 8+300 trên tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Được biết, tuyến đường trên (nối liền 2 xã An Nhơn Tây và Canh Vinh) khánh thành vào tháng 3-2025, trong đó có đoạn băng qua vùng rừng núi khu vực giáp ranh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Hệ thống Y tế Hùng Vương trao 400 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 3-12, tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), thay mặt Hệ thống Y tế Hùng Vương, ông Nguyễn Thi-Phó Tổng Giám đốc thường trực Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã trao 400 triệu đồng nhằm chung tay hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trao 300 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 27-11, đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (NTNN/Dân Việt) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã đến thăm và trao 300 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước và Tuy Phước Bắc (mỗi địa phương 100 suất).

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

null