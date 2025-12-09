Tai nạn xe máy trên đường đèo qua xã An Nhơn Tây khiến 1 người tử vong

(GLO)- Tối 8-12, trên tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8-12, người dân khi di chuyển trên tuyến đường trên đã phát hiện người đàn ông nằm bất động trên xe máy mang biển số 77H1-326.xx.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Vì khu vực này là đường đèo, không có sóng di động nên người dân phải di chuyển một quãng đường về phía trung tâm xã Canh Vinh để liên lạc đội cứu hộ và cơ quan chức năng.

Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường thì người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn B. (SN 1988, trú thôn Tiên Thuận, xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai).

Theo người dân, thời điểm phát hiện sự việc đoạn đường trên khá vắng vẻ và trời mưa. Hiện trường vụ tai nạn có đặt chiếc máy khoan của đơn vị thi công.

Theo xác định của lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), vụ tai nạn xảy ra tại Km 8+300 trên tuyến đường kết nối từ quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Được biết, tuyến đường trên (nối liền 2 xã An Nhơn Tây và Canh Vinh) khánh thành vào tháng 3-2025, trong đó có đoạn băng qua vùng rừng núi khu vực giáp ranh.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.