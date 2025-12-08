Gia Lai: Tông vào xe bồn tưới cây, 1 người đi xe máy tử vong

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7-12, anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh) điều khiển xe máy BKS 81K6-40xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Ia Khươl.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh T. tử vong. Ảnh: Thái Nguyên

Khi đến đoạn Km 1583+600 thuộc thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh T. đã tông vào xe bồn BKS 81A-004.xx do anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Được biết, xe bồn này thuộc Trạm cấp thoát nước và dịch vụ đô thị xã Chư Păh. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn đang làm nhiệm vụ tưới nước cho cây xanh trên dải phân cách cố định.

Tài xế xe máy tông vào đuôi xe bồn đang tưới cây. Clip: Quốc Nguyễn

Vụ tai nạn khiến anh T. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211, song đã không qua khỏi. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ có liên quan, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do anh T. điều khiển xe không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát.