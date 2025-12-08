Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Tông vào xe bồn tưới cây, 1 người đi xe máy tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Chư Păh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 7-12, anh N.T.T. (SN 1987, trú tại thôn 2, xã Chư Păh) điều khiển xe máy BKS 81K6-40xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Ia Khươl.

hien-truong-vu-tai-nan-khien-anh-t-tu-vong-anh-thai-nguyen.jpg
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh T. tử vong. Ảnh: Thái Nguyên

Khi đến đoạn Km 1583+600 thuộc thôn 1, xã Chư Păh, xe máy của anh T. đã tông vào xe bồn BKS 81A-004.xx do anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1982, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Được biết, xe bồn này thuộc Trạm cấp thoát nước và dịch vụ đô thị xã Chư Păh. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe bồn đang làm nhiệm vụ tưới nước cho cây xanh trên dải phân cách cố định.

Tài xế xe máy tông vào đuôi xe bồn đang tưới cây. Clip: Quốc Nguyễn

Vụ tai nạn khiến anh T. bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211, song đã không qua khỏi. Chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ có liên quan, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn do anh T. điều khiển xe không làm chủ tốc độ và thiếu chú ý quan sát.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Gia Lai: Nam sinh lớp 9 dùng dao đâm bạn nhập viện

Tin tức

(GLO)- Chiều 4-12, bà Hoàng Thúy Ngần-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) cho biết nhà trường đang báo cáo về vụ bạo lực học đường xảy ra giữa học sinh trong trường khiến 1 nam sinh bị thương.

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Khởi tố “má mì” ở tiệm cắt tóc nam Như Hoa

Tin tức

(GLO)- Sáng 4-12, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989, trú tại xã Tuy Phước Đông) về hành vi chứa mại dâm.

Lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt.

Xử lý nghiêm hành vi tung tin giả giữa thiên tai

Tin tức

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua tại Gia Lai và các tỉnh lân cận, một số đối tượng đã đăng thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) đã khẩn trương xác minh để “dọn rác” trên mạng xã hội.

null