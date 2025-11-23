Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu thành công ca vỡ khí quản gốc hiếm gặp

(GLO)- Ngày 23-11, bác sĩ Nguyễn Nam Giang-Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân y 211) cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bệnh đa chấn thương với biến chứng vỡ khí quản gốc phức tạp.

Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 211 mà còn khẳng định tinh thần hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ.

Theo bác sĩ Giang, người vừa thoát “lưỡi hái tử thần” là anh A.W (SN 2009, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Anh A.W bị tai nạn giao thông, nhập viện lúc 1 giờ sáng 20-11 tại Khoa Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Quân y 211) trong tình trạng đa chấn thương nặng. Diễn biến nguy kịch nhất là tình trạng khó thở dữ dội, kèm theo tràn khí trung thất và tràn khí dưới da lan rộng, dấu hiệu điển hình của chấn thương đường thở nghiêm trọng.

Bệnh viện Quân y 211 giúp bệnh nhân A.W qua cơn nguy kịch. Ảnh: ĐVCC

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị vỡ khí quản gốc-vị trí cực kỳ nhạy cảm và khó tiếp cận, đòi hỏi can thiệp khẩn cấp và độ chính xác tuyệt đối. Được biết, trong y học cấp cứu, vỡ khí quản gốc là một trong những chấn thương hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Trước tình hình nguy cấp, Bệnh viện Quân y 211 đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn cấp với sự phối hợp đa chuyên khoa: Hồi sức Tích cực, Ngoại Chung và Gây mê Hồi sức; trong đó, kíp trực hồi sức tích cực đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật đặt ống nội khí quản đặc biệt, nhằm bảo vệ đường thở còn lại và duy trì oxy hóa máu trong lúc chuẩn bị can thiệp ngoại khoa. Dưới sự hỗ trợ của chuyên ngành Ngoại Chung và Gây mê, ê kíp đã tiến hành mở khí quản khẩn cấp để kiểm soát hoàn toàn đường thở. Đây là thao tác giải áp quan trọng trước khi đi vào kỹ thuật chính.

Tiếp đó, các bác sĩ đã thực hiện thành công việc khâu lỗ thủng khí quản bằng kỹ thuật vi phẫu tinh tế; cố định và hồi sức sau khi khâu. Bệnh nhân sau đó được chuyển về ICU để tiếp tục được chăm sóc hồi sức tích cực chuyên sâu.

Đến sáng 23-11, sức khỏe bệnh nhân A.W đang trên đà hồi phục và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực.