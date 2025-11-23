Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu thành công ca vỡ khí quản gốc hiếm gặp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-11, bác sĩ Nguyễn Nam Giang-Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Quân y 211) cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một ca bệnh đa chấn thương với biến chứng vỡ khí quản gốc phức tạp.

Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện Quân y 211 mà còn khẳng định tinh thần hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y bác sĩ.

Theo bác sĩ Giang, người vừa thoát “lưỡi hái tử thần” là anh A.W (SN 2009, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai). Anh A.W bị tai nạn giao thông, nhập viện lúc 1 giờ sáng 20-11 tại Khoa Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Quân y 211) trong tình trạng đa chấn thương nặng. Diễn biến nguy kịch nhất là tình trạng khó thở dữ dội, kèm theo tràn khí trung thất và tràn khí dưới da lan rộng, dấu hiệu điển hình của chấn thương đường thở nghiêm trọng.

z7253427904873-85b04fae0fefbafc517901b24ef04b7b.jpg
Bệnh viện Quân y 211 giúp bệnh nhân A.W qua cơn nguy kịch. Ảnh: ĐVCC

Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân bị vỡ khí quản gốc-vị trí cực kỳ nhạy cảm và khó tiếp cận, đòi hỏi can thiệp khẩn cấp và độ chính xác tuyệt đối. Được biết, trong y học cấp cứu, vỡ khí quản gốc là một trong những chấn thương hiểm nghèo, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Trước tình hình nguy cấp, Bệnh viện Quân y 211 đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn cấp với sự phối hợp đa chuyên khoa: Hồi sức Tích cực, Ngoại Chung và Gây mê Hồi sức; trong đó, kíp trực hồi sức tích cực đã nhanh chóng thực hiện thủ thuật đặt ống nội khí quản đặc biệt, nhằm bảo vệ đường thở còn lại và duy trì oxy hóa máu trong lúc chuẩn bị can thiệp ngoại khoa. Dưới sự hỗ trợ của chuyên ngành Ngoại Chung và Gây mê, ê kíp đã tiến hành mở khí quản khẩn cấp để kiểm soát hoàn toàn đường thở. Đây là thao tác giải áp quan trọng trước khi đi vào kỹ thuật chính.

Tiếp đó, các bác sĩ đã thực hiện thành công việc khâu lỗ thủng khí quản bằng kỹ thuật vi phẫu tinh tế; cố định và hồi sức sau khi khâu. Bệnh nhân sau đó được chuyển về ICU để tiếp tục được chăm sóc hồi sức tích cực chuyên sâu.

Đến sáng 23-11, sức khỏe bệnh nhân A.W đang trên đà hồi phục và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Có thể bạn quan tâm

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây.

Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

Tin tức

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia đến năm 2035, tầm nhìn 2045 của UBND tỉnh

Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sức khỏe

(GLO)- Ðầu tháng 10-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tiếp tục được chú trọng.

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

Tin tức

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

null