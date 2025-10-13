Gia Lai: Gần 2.500 người dân khó khăn được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

(GLO)- Thực hiện Chương trình quân-dân y kết hợp năm 2025, từ ngày 13-9 đến 12-10, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.500 người dân tại 7 xã của tỉnh Gia Lai.

Các y-bác sỹ của Bệnh viện Quân y 211 khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Ảnh: Mạnh Hà

Tại 10 điểm khám bệnh, các y-bác sĩ của Bệnh viện Quân y 211 đã khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 2.500 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo và dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn 7 xã: Gào, Ia Krái, Ia Grai, Ia Phí, Ia Khươl, Kon Gang và Lơ Pang.

Ngoài ra, các y-bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cách phòng-chống các bệnh thường gặp theo mùa; cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Người dân được cấp, phát thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Mạnh Hà

Trong khuôn khổ chương trình, các gia đình khó khăn còn được tặng nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 900 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế để nâng cao sức khỏe; qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thầy thuốc Quân đội nhân dân Việt Nam.