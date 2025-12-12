Tặng 110 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Mỹ Bắc

(GLO) - Chiều 11-12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và các đơn vị tài trợ đã trao tặng 110 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc.

Đồng hành cùng chương trình trao thẻ BHYT cho người dân có các đơn vị tài trợ gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Các đơn vị tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phù Mỹ Bắc. Ảnh: Bình Dương

Gia Lai là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, trong đó có xã Phù Mỹ Bắc. Chương trình tặng thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai đã kịp thời hỗ trợ cho người dân vùng thiên tai.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với các đơn vị tài trợ đã tặng 8.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 2.000 thẻ, địa phương huy động kinh phí hỗ trợ 6.000 thẻ BHYT cho người dân.

Dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tặng 50 triệu đồng cho UBND xã Phù Mỹ Bắc, giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.