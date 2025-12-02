Yêu thương trao đi từ những tấm thẻ bảo hiểm y tế

(GLO)- Chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo Xuân Bính Ngọ” đang mang niềm vui và sự bảo vệ sức khỏe tới nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những tấm thẻ nhỏ nhưng chứa đựng giá trị lớn, vừa giảm gánh nặng viện phí, vừa tiếp thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Mạnh Chữ (bìa phải) trao thư cảm ơn cho 2 đơn vị tài trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào khó khăn tại xã Ia Krái - Công ty Cổ phần Bình Điền - MeKong và Chi nhánh Công ty TNHH Olam. Ảnh: ĐVCC

BHXH Việt Nam vừa phát động chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo dịp Tết, mà còn khẳng định mục tiêu BHYT toàn dân, chính sách an sinh xã hội bền vững và nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Tại Gia Lai, chương trình nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của chính quyền, DN và các tổ chức thiện nguyện. Những ngày đầu tháng 11-2025, hàng nghìn tấm thẻ BHYT đã được trao tận tay những hộ dân khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa ở khu vực phía Tây tỉnh, nơi đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Ngày 13-11, hơn 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Krái nhận thẻ BHYT từ nguồn kinh phí gần 135 triệu đồng do Công ty CP Bình Điền - Mekong (tỉnh Tây Ninh) và Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Gia Lai tài trợ. Những tấm thẻ được trao đi, nụ cười cũng nhiều hơn, bởi đây là sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là “lá chắn” giúp bà con giảm gánh nặng viện phí khi ốm đau.

Anh Rơ Chăm Khíu (làng Jrăng Blo, xã Ia Krái) xúc động nói: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn nên chưa mua được thẻ BHYT. Nay được tặng thẻ, tôi vui lắm. Cảm ơn sự quan tâm của BHXH và các nhà tài trợ”.

Ông Vũ Mạnh Chữ-Giám đốc BHXH tỉnh-cho biết, đây là sự chung tay của cộng đồng - DN, nhà hảo tâm và ngành BHXH, hướng đến mục tiêu bảo đảm an sinh cho người dân. “Tặng thẻ BHYT không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn giúp bà con phòng ngừa rủi ro bệnh tật, an tâm lao động sản xuất. Khi ổn định về tài chính, bà con sẽ chủ động tham gia BHYT cho bản thân và gia đình”-ông Chữ nói.

Không chỉ Ia Krái, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng được tiếp thêm nguồn lực an sinh từ các tổ chức, DN và tình nguyện viên.

Ngày 14-11, CLB Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phối hợp với chính quyền xã Chư Pưh và Phú Túc trao 205 thẻ BHYT cho người dân khó khăn. Tổng số tiền mua thẻ BHYT là 26 triệu đồng được vận động từ các nhà hảo tâm, CLB đã kịp thời mang đến những tấm thẻ thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, những người dễ bị tổn thương trước rủi ro bệnh tật.

Chị Lý Thị Hồng Trị-Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: Khó khăn sẽ nhân lên gấp nhiều lần khi bệnh nặng mà không có BHYT. Vì vậy, CLB muốn kết nối và hỗ trợ thêm thẻ BHYT để mọi người được bảo vệ tốt hơn.

Người dân thôn Tân Thuận (xã Tuy Phước) được hỗ trợ quà và thẻ bảo hiểm y tế, chiều 25-11. Ảnh: A.P

Ngày 25-11, tại trụ sở thôn Vân Hội 2 và thôn Tân Thuận (xã Tuy Phước), đoàn công tác BHXH tỉnh do Phó Giám đốc Đặng Văn Lý làm trưởng đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng thẻ BHYT cùng quà hỗ trợ cho 30 người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Hoạt động này được thực hiện từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Công ty Luật LIFT Consulting Group (TP Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Dư-thôn Vân Hội 2, bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH cơ sở An Nhơn và đơn vị tài trợ. Trong những đợt bão lũ liên tiếp, những món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt khó.

Những tấm thẻ BHYT được trao đi không chỉ mang niềm vui, mà còn thể hiện sự sẻ chia sâu sắc giữa con người với con người. Trong mỗi buổi trao tặng, có thể bắt gặp hình ảnh các cụ già nắm chặt tấm thẻ mới, phụ huynh thở phào vì con trẻ được bảo vệ, hay những cái bắt tay thật chặt giữa chính quyền, ngành BHXH và các tổ chức thiện nguyện, tạo nên một vòng tay lớn bao bọc những người yếu thế.

Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn-Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ” đã góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT tại Gia Lai. Quan trọng hơn, hoạt động này củng cố niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội và khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái.