CLB Cơm từ thiện Pleiku tặng thẻ BHYT cho người nghèo và học sinh khó khăn

(GLO)- Chiều 14-11, Câu lạc bộ (CLB) Cơm từ thiện Pleiku (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia) phối hợp với chính quyền xã Chư Pưh và xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua vận động kinh phí từ nhà hảo tâm, CLB Cơm từ thiện Pleiku tài trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Chư Pưh.

Đại diện CLB Cơm từ thiện Pleiku trao tặng thẻ BHYT cho người dân xã Chư Pưh. Ảnh: Ly Ty

Tại xã Phú Túc, CLB trao tặng 55 thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí mua thẻ BHYT là 26 triệu đồng.

Đại diện CLB Cơm từ thiện Pleiku trao tặng xe đạp đến các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Ly Ty

Dịp này, CLB Cơm từ thiện Pleiku phối hợp với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Chư Pưh) tổ chức chương trình thiện nguyện “Tiếp bước em đến trường”. Qua đó, đại diện CLB trao tặng 10 chiếc xe đạp (tổng trị giá 14 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và trao tặng 27 thùng sữa (trị giá 5 triệu đồng) cho các em học sinh và người dân trên địa bàn xã Chư Pưh.