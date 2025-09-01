Danh mục
Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

NGỌC MINH
(GLO)- Chiều 31-8, gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung (phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà và 20 thẻ BHYT cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai).

e1a3c13b913a1a64432b.jpg
Đại diện gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung tặng quà cho học sinh nghèo. Ảnh: H.D

Theo đó, đoàn từ thiện đã tặng 50 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến.

Đoàn từ thiện cũng tặng 50 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) và 20 thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS An Trung.

Tổng giá trị các suất quà và thẻ BHYT hơn 42 triệu đồng do gia đình bà Dung và một số nhà hảo tâm đóng góp.

b3214ab81ab991e7c8a8.jpg
Tặng thẻ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey). Ảnh: H.D

Đây là lần thứ 3 gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung tặng quà cho học sinh nghèo. Trước đó, gia đình bà Dung và một số nhà hảo tâm cũng trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo ở xã Ya Hội và xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) trước thềm năm học mới 2025-2026.

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình "Cùng em đến trường", trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo "lá chắn" bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

(GLO)- Ngoài làm tốt nhiệm vụ giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) còn tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng.

(GLO)- Làng Đê Kjiêng (xã Ayun) nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Trong khi nhiều làng dân tộc thiểu số chỉ có 1 già làng, thì ở ngôi làng Bana này lại có hẳn một hội đồng già làng gồm 6 thành viên. Họ là những trụ cột tinh thần, ngày ngày âm thầm gắn kết cộng đồng và giữ gìn nếp làng.

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

