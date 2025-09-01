Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

Theo đó, đoàn từ thiện đã tặng 50 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến.
Đoàn từ thiện cũng tặng 50 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) và 20 thẻ BHYT cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học và THCS An Trung.
Tổng giá trị các suất quà và thẻ BHYT hơn 42 triệu đồng do gia đình bà Dung và một số nhà hảo tâm đóng góp.
Đây là lần thứ 3 gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung tặng quà cho học sinh nghèo. Trước đó, gia đình bà Dung và một số nhà hảo tâm cũng trao tặng hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo ở xã Ya Hội và xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) trước thềm năm học mới 2025-2026.