Trao tặng kệ sách di động cho học sinh xã Al Bá

(GLO)- Ngày 27-12, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 4 kệ sách di động với hơn 600 đầu sách thiếu nhi cho Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

Tặng kệ sách di động và quà cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân. Ảnh: ĐVCC

Ban Tổ chức dự án cũng trao tặng 50 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường; mỗi suất quà gồm một chiếc cặp và 300 nghìn đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, 650 suất quà (gồm bánh, kẹo, sữa) cũng được gửi tặng đến các em.

Ngoài ra, các em còn được tham gia nhiều trò chơi giao lưu trong không khí vui nhộn và hào hứng.

Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” do em Nguyễn Bảo Nghi Anh (SN 2009, quê ở Quy Nhơn, đang theo học tại Học viện Phillips Andover, Hoa Kỳ) khởi xướng và thực hiện.

Em Nguyễn Thế Anh tặng xe đạp cho các học sinh khó khăn ở xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Song song đó, em Nguyễn Thế Anh (SN 2012, quê ở Quy Nhơn, đang học tại Trường Quốc tế Anh ở TP. Hồ Chí Minh; người xây dựng chương trình “Tiếp bước em tới trường”) cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các học sinh khó khăn ở xã Al Bá.

Trước đó, vào tháng 6-2025, Ban tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” cũng đã tặng 4 kệ sách di động cùng hơn 800 đầu sách cho Trường Tiểu học Canh Hiệp, Trường Tiểu học Canh Hòa, Trường Tiểu học Canh Thuận (điểm trường chính cùng điểm trường làng Kà Te) ở huyện Vân Canh (cũ).

Hai chị em Nghi Anh, Thế Anh đang lên kế hoạch tổ chức định kỳ hoạt động tặng thư viện di động và xe đạp, với mong muốn đưa ánh sáng tri thức đến với học sinh dân tộc thiểu số, rút ngắn thời gian đến trường cho các em ở vùng sâu, vùng xa.