Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tặng “Thư viện Bồ câu trắng” cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 5-9, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) khánh thành công trình “Thư viện Bồ câu trắng” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Chư Pưh).

Chương trình có sự đồng hành của Công ty cổ phần ô tô Đông Nam Bộ (Hyundai Thành Công Ngọc An).

2452689978820706668.jpg
Công trình Thư viện Bồ Câu trắng được trao tặng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Văn Phúc

Thư viện được trang bị gồm: 8 kệ sách, 7 bàn đọc sách, 1.000 cuốn sách thiếu nhi (truyện, sách học tập, tài liệu bổ trợ), hệ thống trang thiết bị điện. Thư viện còn được trang trí với nhiều họa tiết sinh động, tạo nên một không gian đọc thân thiện, thu hút và an toàn cho học sinh.

Những cuốn sách trong “Thư viện Bồ câu trắng” đã được đội ngũ dự án chọn lọc kỹ lưỡng, đa dạng về thể loại, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

c21b712247e6ccb895f7-1.jpg
Ban tổ chức tặng 220 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Văn Phúc

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 220 ba lô cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Đây là thư viện thứ 154 do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện từ năm 2019 đến nay.

fe1108f1aaca219478db.jpg
Không gian đọc sách tại Thư viện Bồ câu trắng được trang trí với nhiều họa tiết đẹp mắt, thu hút học sinh. Ảnh: Văn Phúc

Thư viện Bồ câu trắng thuộc lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và phát triển văn hóa đọc cộng đồng, do hệ thống từ thiện Fly To Sky triển khai, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để trao tặng sách, các tủ sách, thư viện cho các điểm dân cư; trường học; bệnh viện; lớp học vùng cao, biên giới; mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky còn tổ chức các hoạt động khuyến đọc, tạo cơ hội cho các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số khó khăn được tiếp cận với sách.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xót thương hoàn cảnh em Đánh bị xơ gan

Xã hội

(GLO)- Ở tuổi 12, lẽ ra phải được vô tư đến trường, tung tăng nô đùa cùng bè bạn nhưng em Đánh (SN 2013, trú tại làng Kó, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) lại đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan quái ác. Cơ thể em gầy guộc, bụng phình to và đi lại khó khăn.

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Từ thiện

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

Từ thiện

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Bữa ăn nhỏ gửi triệu mảnh đời khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Giữa nhịp sống nhộn nhịp của phố núi, quán ăn thiện nguyện Yên Vui (số 50, đường Thống Nhất, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) vẫn thầm lặng trao những bữa cơm 2.000 đồng hỗ trợ người nghèo, sinh viên khó khăn và những mảnh đời neo đơn.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Từ thiện

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu

Từ thiện

(GLO)- Ngày 21-8, Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) đến thăm và trao 2 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Nêu (SN 2018, là trẻ mồ côi trú tại làng Kol, xã Kdang).

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

null