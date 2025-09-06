Tặng “Thư viện Bồ câu trắng” cho Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

(GLO)- Ngày 5-9, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) khánh thành công trình “Thư viện Bồ câu trắng” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Chư Pưh).

Chương trình có sự đồng hành của Công ty cổ phần ô tô Đông Nam Bộ (Hyundai Thành Công Ngọc An).

Công trình Thư viện Bồ Câu trắng được trao tặng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Văn Phúc

Thư viện được trang bị gồm: 8 kệ sách, 7 bàn đọc sách, 1.000 cuốn sách thiếu nhi (truyện, sách học tập, tài liệu bổ trợ), hệ thống trang thiết bị điện. Thư viện còn được trang trí với nhiều họa tiết sinh động, tạo nên một không gian đọc thân thiện, thu hút và an toàn cho học sinh.

Những cuốn sách trong “Thư viện Bồ câu trắng” đã được đội ngũ dự án chọn lọc kỹ lưỡng, đa dạng về thể loại, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Ban tổ chức tặng 220 ba lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Văn Phúc

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tặng 220 ba lô cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Đây là thư viện thứ 154 do Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Không gian đọc sách tại Thư viện Bồ câu trắng được trang trí với nhiều họa tiết đẹp mắt, thu hút học sinh. Ảnh: Văn Phúc

Thư viện Bồ câu trắng thuộc lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và phát triển văn hóa đọc cộng đồng, do hệ thống từ thiện Fly To Sky triển khai, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng để trao tặng sách, các tủ sách, thư viện cho các điểm dân cư; trường học; bệnh viện; lớp học vùng cao, biên giới; mái ấm, cơ sở bảo trợ xã hội khắp cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky còn tổ chức các hoạt động khuyến đọc, tạo cơ hội cho các em thiếu nhi khó khăn, yếu thế, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số khó khăn được tiếp cận với sách.