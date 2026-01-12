Bac A Bank Chi nhánh Bình Định trao tặng 200 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Sáng 11-1, tại trụ sở UBND xã Phù Mỹ Nam (tỉnh Gia Lai), Bac A Bank Chi nhánh Bình Định đã trao tặng 100 suất quà bằng tiền mặt (1 triệu đồng/suất) cho 100 hộ dân tại địa phương bị thiệt hại nặng trong các đợt bão, lũ vừa qua.

Trước đó, Bac A Bank Chi nhánh Bình Định cũng đã trao tặng 100 suất quà bằng tiền mặt (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 50 hộ dân tại phường Quy Nhơn Nam và 50 hộ dân tại xã Bình An bị thiệt hại nặng do bão lũ.

Bac A Bank Chi nhánh Bình Định trao bảng biểu trưng hỗ trợ cho đại diện lãnh đạo xã Phù Mỹ Nam. Ảnh: Tiến Sỹ

Những phần quà của Bac A Bank Chi nhánh Bình Định đã làm ấm lòng người dân, góp phần giúp bà con có thêm nguồn lực khắc phục thiên tai, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngoài các hoạt động an sinh xã hội, Bac A Bank Chi nhánh Bình Định còn triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng dành cho khách hàng vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, khôi phục kinh doanh và tạm ứng chi phí lương nhân công; vay vốn đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với gói vay này, ngân hàng giảm lãi suất tối đa 1%/năm so với quy định hoặc chương trình ưu đãi hiện hành của Bac A Bank.