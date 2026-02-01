Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

SHB Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai tặng hơn 600 phần quà Tết cho người dân

(GLO)- Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và SHB Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sáng 1-2, SHB Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Dlâm (xã Chư A Thai); đồng thời trao tặng 140 phần quà Tết (trị giá 350 ngàn đồng/phần) cùng 1,4 tấn gạo, 1 bộ máy vi tính cho thôn và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

shb-chi-nhanh-gia-lai-tang-qua-tet-cho-ba-con-thon-dlam-xa-chu-a-thai.jpg
SHB Chi nhánh Gia Lai trao tặng 140 phần quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Dlâm, xã Chư A Thai. Ảnh: Anh Đào

Trước đó, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và các chi nhánh trực thuộc đã trao tặng 500 phần quà Tết với tổng trị giá 400 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Tây Gia Lai.

agribank-chi-nhanh-dong-gia-lai-tang-qua-tet-cho-ba-con-tren-dia-ban-xa-dak-doa.jpg
Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng quà Tết cho người dân xã Đak Đoa. Ảnh: Bích Giao

Hoạt động này nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn bà con được đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, ấm áp.

