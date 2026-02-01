SHB Gia Lai và Agribank Đông Gia Lai tặng hơn 600 phần quà Tết cho người dân

Sáng 1-2, SHB Chi nhánh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nghĩa với thôn Dlâm (xã Chư A Thai); đồng thời trao tặng 140 phần quà Tết (trị giá 350 ngàn đồng/phần) cùng 1,4 tấn gạo, 1 bộ máy vi tính cho thôn và người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai và các chi nhánh trực thuộc đã trao tặng 500 phần quà Tết với tổng trị giá 400 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực phía Tây Gia Lai.
Hoạt động này nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn bà con được đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy, ấm áp.