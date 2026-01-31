Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã KDang

(GLO)- Ngày 30-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bronh (thôn Bot Grek, xã KDang).

Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bronh (thôn Bot Grek, xã KDang). Ảnh: ĐVCC

Căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình ông Bronh có diện tích 80 m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, được khởi công từ tháng 11-2025 với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Bronh đối ứng 240 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng; bà con dân làng và họ hàng hỗ trợ hàng chục ngày công lao động.

Gia đình ông Bronh thuộc diện hộ nghèo của xã, trước đây sinh sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.