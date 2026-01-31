Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo ở xã KDang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 30-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã KDang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bronh (thôn Bot Grek, xã KDang).

z7482905342895-f9e1de1c993576634a7827f948db9bfd.jpg
Quang cảnh lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Bronh (thôn Bot Grek, xã KDang). Ảnh: ĐVCC

Căn nhà tình nghĩa được bàn giao cho gia đình ông Bronh có diện tích 80 m², gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, được khởi công từ tháng 11-2025 với tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Bronh đối ứng 240 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên hỗ trợ 60 triệu đồng; bà con dân làng và họ hàng hỗ trợ hàng chục ngày công lao động.

Gia đình ông Bronh thuộc diện hộ nghèo của xã, trước đây sinh sống trong căn nhà xuống cấp trầm trọng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa góp phần giúp gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

Đời sống

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

Đời sống

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Sẽ đề nghị khởi tố đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài

Đời sống

(GLO)- Trên địa bàn tỉnh hiện có rất nhiều đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

Xã hội

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

null