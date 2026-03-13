Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Tổ chức 12 điểm tuyên truyền

Theo Hội LHPN tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 10-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage và các nhóm mạng xã hội của tổ chức Hội; tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, tập huấn, giao lưu, cuộc thi… gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ.

Buổi truyền thông sôi nổi tại xã Ia Hrú vào ngày 10-3. Ảnh: Thảo Khuy

Để đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với hội viên, đặc biệt là phụ nữ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, trong tháng 3-2026, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp về bầu cử.

Theo bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Hội tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại 12 điểm (khoảng 100 hội viên phụ nữ tham gia ở mỗi điểm), nhằm trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Ngày 10-3, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các xã Ia Le, Bờ Ngoong, Ia Hrú, Al Bá, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Không khí các buổi truyền thông diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực xoay quanh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND; trách nhiệm của đại biểu dân cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.

Hoạt động tuyên truyền trực tiếp của Hội LHPN tỉnh diễn ra từ ngày 10/3 - 13/3. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó, Hội lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, giới thiệu thông tin về các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên nữ và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ liên quan đến công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, ngày 11-3, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tuyên truyền tại các xã Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Sê, Ia Ko; ngày 13-3 tại các xã Vân Canh, Phù Mỹ, Canh Vinh, Phù Mỹ Nam.

Địa phương hưởng ứng tích cực

Tại xã Cát Tiến, Hội LHPN xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác bầu cử tại các thôn trên địa bàn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Các hội nghị đã phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử; đồng thời kết hợp tuyên truyền những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với đó, nhiều địa phương còn lồng ghép tuyên truyền về bầu cử tại các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Hội.

Hội LHPN phường Thống Nhất lồng ghép hoạt động tuyên truyền bầu cử tại các chương trình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi gắn với tuyên truyền về bầu cử.

Nổi bật là màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các chi hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Trong khuôn khổ chương trình, Hội đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên phụ nữ, nhân dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nổi bật là chương trình trồng cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, lễ mít tinh ôn truyền thống 8-3, đồng diễn dân vũ và hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Không khí vui tươi tại lễ mít tinh ôn truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường cũng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo bà Trần Thị Mỹ - Chủ tịch Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc, việc tổ chức các hoạt động gắn với tuyên truyền bầu cử không chỉ tạo không khí vui tươi trong hội viên phụ nữ mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Hội viên phụ nữ hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình mini game “Tìm hiểu các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” do Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Còn tại phường Quy Nhơn Tây, Hội LHPN phường tổ chức chương trình mini game “Tìm hiểu các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, thu hút hơn 50 hội viên tham gia.

Thông qua phần giao lưu hỏi - đáp, trắc nghiệm, hội viên được tìm hiểu về lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời nắm bắt các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội viên phụ nữ xã An Nhơn Tây tham gia tọa đàm 8-3 gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thảo Khuy

Hoạt động lan tỏa rộng rãi hơn khi 11/11 chi hội phụ nữ của xã An Nhơn Tây đã đồng loạt tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về bầu cử.

Theo bà Tạ Thị Thanh Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhơn Tây, thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi hội, Hội đã tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đến hội viên phụ nữ và người dân.

“Đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân tham gia bầu cử” - bà Dung cho biết.