Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Tổ chức 12 điểm tuyên truyền

Theo Hội LHPN tỉnh, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 10-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng các văn bản hướng dẫn liên quan.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng như: tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, fanpage và các nhóm mạng xã hội của tổ chức Hội; tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, tập huấn, giao lưu, cuộc thi… gắn với các phong trào thi đua của phụ nữ.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu.jpg
Buổi truyền thông sôi nổi tại xã Ia Hrú vào ngày 10-3. Ảnh: Thảo Khuy

Để đưa nội dung tuyên truyền đến gần hơn với hội viên, đặc biệt là phụ nữ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, trong tháng 3-2026, Hội LHPN tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp về bầu cử.

Theo bà Đặng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh, Tỉnh Hội tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại 12 điểm (khoảng 100 hội viên phụ nữ tham gia ở mỗi điểm), nhằm trang bị kiến thức pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Ngày 10-3, Hội LHPN tỉnh tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các xã Ia Le, Bờ Ngoong, Ia Hrú, Al Bá, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Không khí các buổi truyền thông diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực xoay quanh ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND; trách nhiệm của đại biểu dân cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu-2.jpg
Hoạt động tuyên truyền trực tiếp của Hội LHPN tỉnh diễn ra từ ngày 10/3 - 13/3. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với đó, Hội lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, giới thiệu thông tin về các ứng cử viên, nhất là ứng cử viên nữ và chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ liên quan đến công tác bầu cử.

Theo kế hoạch, ngày 11-3, Hội LHPN tỉnh tiếp tục tuyên truyền tại các xã Chư Pưh, Đức Cơ, Chư Sê, Ia Ko; ngày 13-3 tại các xã Vân Canh, Phù Mỹ, Canh Vinh, Phù Mỹ Nam.

Địa phương hưởng ứng tích cực

Tại xã Cát Tiến, Hội LHPN xã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác bầu cử tại các thôn trên địa bàn, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham dự.

Các hội nghị đã phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử; đồng thời kết hợp tuyên truyền những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với đó, nhiều địa phương còn lồng ghép tuyên truyền về bầu cử tại các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và sinh hoạt thường kỳ của tổ chức Hội.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu-3.jpg
Hội LHPN phường Thống Nhất lồng ghép hoạt động tuyên truyền bầu cử tại các chương trình nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: ĐVCC

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN phường Thống Nhất tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi gắn với tuyên truyền về bầu cử.

Nổi bật là màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các chi hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Trong khuôn khổ chương trình, Hội đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hội viên phụ nữ, nhân dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại phường Hoài Nhơn Bắc, Hội LHPN phường tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Nổi bật là chương trình trồng cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, lễ mít tinh ôn truyền thống 8-3, đồng diễn dân vũ và hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu-6-2113.jpg
Không khí vui tươi tại lễ mít tinh ôn truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN phường cũng tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội LHPN các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo bà Trần Thị Mỹ - Chủ tịch Hội LHPN phường Hoài Nhơn Bắc, việc tổ chức các hoạt động gắn với tuyên truyền bầu cử không chỉ tạo không khí vui tươi trong hội viên phụ nữ mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu-4.jpg
Hội viên phụ nữ hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình mini game “Tìm hiểu các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” do Hội LHPN phường Quy Nhơn Tây tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Còn tại phường Quy Nhơn Tây, Hội LHPN phường tổ chức chương trình mini game “Tìm hiểu các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, thu hút hơn 50 hội viên tham gia.

Thông qua phần giao lưu hỏi - đáp, trắc nghiệm, hội viên được tìm hiểu về lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời nắm bắt các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

phu-nu-tuyen-truyen-bau-cu-7.jpg
Hội viên phụ nữ xã An Nhơn Tây tham gia tọa đàm 8-3 gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thảo Khuy

Hoạt động lan tỏa rộng rãi hơn khi 11/11 chi hội phụ nữ của xã An Nhơn Tây đã đồng loạt tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về bầu cử.

Theo bà Tạ Thị Thanh Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã An Nhơn Tây, thông qua các buổi tọa đàm, sinh hoạt chi hội, Hội đã tuyên truyền sâu rộng về bầu cử đến hội viên phụ nữ và người dân.

“Đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân tham gia bầu cử” - bà Dung cho biết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

Ứng cử viên ĐBQH cam kết đồng hành, thúc đẩy Gia Lai phát triển bền vững, giàu bản sắc

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Púch và Ia Mơ vào ngày 12-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tích cực đóng góp ý kiến để đề ra chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

Cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân

Cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, ngày 10-3, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri phường An Nhơn Bắc và xã Phù Cát. Tại đây, cử tri bày tỏ kỳ vọng các ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân.

Quy trình bỏ phiếu đúng luật

Quy trình bỏ phiếu đúng luật

Tin tức

(GLO)- Bỏ phiếu là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri trong ngày bầu cử. Để việc tham gia bầu cử diễn ra đúng quy định, mỗi cử tri cần nắm rõ quy trình bỏ phiếu theo luật. Clip sau hướng dẫn các bước cơ bản, giúp cử tri thực hiện quyền bầu cử đúng trình tự, bảo đảm dân chủ và hợp pháp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Cử tri đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Tiếp tục chương trình vận động bầu cử, ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Ia Pa, Pờ Tó, Chư A Thai và Phú Thiện. Qua đây, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao những cam kết tâm huyết, trách nhiệm của các ứng cử viên.

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Cử tri làng biển trước ngày hội toàn dân

Phóng sự

(GLO)- Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí chuẩn bị đang lan tỏa tại các khu dân cư ven biển. Dù bận rộn với những chuyến ra khơi, nhiều ngư dân vẫn chủ động tìm hiểu ứng cử viên, sắp xếp công việc để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 3 xã phía Tây Gia Lai

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Ngày 10-3, Ban Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 đơn vị số 15 đã tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn các xã: Ia Dơk, Ia Dom và Đức Cơ.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn

Chính trị

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, để thoát nạn diệt chủng Pol Pot, nhiều người Campuchia sang Việt Nam định cư tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai). Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, bà con tích cực tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

null