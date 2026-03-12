Biểu diễn văn nghệ chào mừng bầu cử tại xã Bình Khê

(GLO)- Tối 11-3, tại Khu tưởng niệm Nguyễn Sinh Sắc, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Bình Khê tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình có thời lượng hơn 70 phút với 10 tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai biểu diễn.

Các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai biểu diễn phục vụ nhân dân trong chương trình văn nghệ tuyên truyền bầu cử tại xã Bình Khê. Ảnh: Tín Trọng

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; ca ngợi quê hương, đất nước; tôn vinh tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép nội dung tuyên truyền, cổ vũ nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đêm văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn đến xem. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tạo không khí phấn khởi, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân hướng tới ngày hội non sông.

Đông đảo người dân xã Bình Khê đến xem chương trình văn nghệ tuyên truyền chào mừng bầu cử. Ảnh: Tín Trọng

Trước thềm cuộc bầu cử, chương trình văn nghệ lưu động sẽ tiếp tục được Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức tại các xã Bình Phú, Canh Vinh và Vân Canh.