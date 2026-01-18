Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Ca khúc “Thưa Đảng” của ca sĩ Anh Tú nhận “mưa” lời khen

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
(GLO)- Ca khúc “Thưa Đảng” do ca sĩ Anh Tú sáng tác và biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng đã nhận được “mưa” lời khen bởi ca từ giàu ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước.

“Thưa Đảng quang vinh! Con đã nghe từ ngày xưa khi lúc ông con xung phong 1930, khi toàn quân dậy sóng, khi dòng người trông mong Bắc Nam chung một lòng. Thưa Đảng muôn năm! Khi mới còn nằm nôi con sống yên vui tự do/ Hòa bình đâu dễ, giành giật bằng máu/ Một đời hiên ngang, chí vang non ngàn”.

Ca khúc với lời ca mở màn đầy ấn tượng khi nhắc nhở lại thế hệ hôm nay về lịch sử đầy hào hùng của dân tộc, về thời điểm Đảng ra đời, dẫn lối cho nước nhà tìm được độc lập, tự do.

ca-si-anh-tu-va-ca-khuc-thua-dang.png
Ca sĩ Anh Tú trình diễn bài hát "Thưa Đảng (Có Đảng trong tim)" đầy xúc động tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh nguồn Vietnamnet

“Thưa Đảng” của ca sĩ Anh Tú sử dụng nhiều câu thơ, câu khẩu hiệu quen thuộc, khẳng định sức sống mãnh liệt của Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và sự kiên gan, bất khuất, anh dũng của người đảng viên, chiến sĩ cách mạng.

Đồng thời, ca khúc khẳng định thêm “sứ mệnh” vì nước quên thân, vì dân phục vụ, lý tưởng của người đảng viên. Tất cả tạo nên một ca khúc trầm hùng, trang nghiêm song vẫn gợi được sự xúc động cho người nghe.

Trên kênh Youtube Anh Tú’s Fancam, ca khúc đã nhận được gần 12.000 lượt xem sau 1 ngày đăng tải. Bên dưới, khán giả gửi nhiều lời khen cho ca khúc và giọng ca đầy cảm xúc của ca sĩ. Nhiều khán giả còn mong muốn bài hát này nhanh có bản beat để có thể tự hát theo.

