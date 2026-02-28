Sách tranh Tết của Việt Nam được nhà xuất bản Hàn Quốc mua bản quyền

(GLO)- Sách tranh Tết “Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng” của bộ đôi họa sĩ - tác giả Hoàng Anh (Mía) và Quỳnh Hương (Hũ) vừa được NXB Seomdre Publishing (Hàn Quốc) mua bản quyền để chuyển ngữ, phát hành tại xứ sở kim chi.

Sách tranh "Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng" không chỉ kể chuyện ngày Tết đầm ấm, hân hoan, mà còn ẩn chứa những nốt trầm giàu tính nhân văn đậm đà hơi thở cuộc sống thường nhật.

Sách tạo ra những góc nhìn đa dạng và bao trùm hơn về ngày Tết, thể hiện qua các hoạt động văn hóa khác nhau ở các vùng miền khắp Việt Nam, cùng những khoảnh khắc về những mảnh đời khác nhau xung quanh ngày Tết. Bởi lẽ, Tết không chỉ có niềm vui, mà đôi khi còn có cả sự trăn trở, tiếc nuối và những nỗi buồn khó gọi tên.

Ấn phẩm sách tranh Tết “Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng” vừa được mua bản quyền chuyển ngữ tại Hàn Quốc. Ảnh: Slowbooks

Đội ngũ biên tập sách khuyến nghị, cuốn sách phù hợp hơn với độ tuổi 6+. Những độc giả 4-10 tuổi, dù chưa hiểu hết nội dung, vẫn có thể bắt đầu với việc quan sát tranh.

Nhóm tác giả hy vọng thông qua cuốn sách này, trẻ em được tiếp xúc với những trải nghiệm đa dạng hoàn cảnh sống, trong một hình thức nhẹ nhàng và giàu tính nhân văn; từ đó giúp các em phát triển tình yêu thương và lòng thấu cảm với mọi người xung quanh.

Cũng theo nhóm tác giả, Seomdre dự định ra mắt cuốn sách phiên bản tiếng Hàn trong các lễ hội đa văn hóa tại quốc gia này. Nhà xuất bản còn làm phụ lục từ điển Việt - Hàn để bạn đọc Hàn Quốc có thể hiểu rõ nét văn hóa, món ăn hoặc nghệ thuật truyền thống Việt Nam.