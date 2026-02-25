Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Tiếng Anh là môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027

(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa công bố Tiếng Anh sẽ là môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Gia Lai được tổ chức với 3 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Đây cũng là phương án được nhiều phụ huynh, học sinh đồng tình, giúp học sinh và các nhà trường thuận lợi hơn trong quá trình ôn tập.

Ở môn Tiếng Anh, thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, với thời gian làm bài 60 phút.

ngoai-ngu-la-mon-thi-thu-ba-trong-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-tai-gia-lai.jpg
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Gia Lai được tổ chức với 3 môn thi gồm: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Ảnh: T.D

Việc xác định môn thi, hình thức thi và thời gian làm bài được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường có cấp trung học cơ sở trên địa bàn phổ biến đến toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 biết thực hiện.

Đồng thời, yêu cầu các nhà trường tổ chức giảng dạy, ôn tập cho học sinh theo cấu trúc định dạng và đề minh họa để các em làm quen, chuẩn bị tốt cho kỳ thi.

