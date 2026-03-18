135 công chức xã, phường tham gia bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

TRẦN DUNG
(GLO)- Sáng 18-3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho 135 công chức xã, phường. Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18 đến 19-3 theo hình thức trực tuyến.

Tại lớp bồi dưỡng, các công chức cấp xã được các báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo truyền đạt những nội dung cơ bản, thiết thực liên quan đến công tác quản lý giáo dục ở cơ sở.

Trong đó, tập trung vào các chuyên đề trọng tâm: Tổng quan về quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh (theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp); Công tác quản lý giáo dục mầm non ở địa phương; Quản lý giáo dục phổ thông ở cơ sở (tiểu học và trung học cơ sở); Công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục; Một số tình huống và nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục ở cấp xã.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (phường Quy Nhơn). Ảnh: T.D

Các nội dung bồi dưỡng được báo cáo viên xây dựng theo hướng thiết thực, gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở, góp phần giúp công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục của UBND các xã, phường nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của chính quyền cấp xã trong quản lý và phát triển giáo dục ngày càng quan trọng. Đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục ở cấp xã cần nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tại địa phương, gắn với yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương.

Báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo truyền đạt nội dung tổng quan về quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.D
